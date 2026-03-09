"Sin un Estatuto propio, hablar de soluciones es llover sobre mojado"

¿Qué motiva al partido a concurrir a estos comicios y qué objetivos persigue?

Entendemos que es nuestro derecho, pero también nuestro deber propulsar el Estatuto de Autonomía para la Región Leonesa. Lo hacemos con la Constitución española en la mano. Sería de todos los ciudadanos y para todos los grupos políticos.

Otras formaciones leonesistas, como UPL, también concurren con representación en las encuestas. ¿Qué diferencia a PREPAL?

Para el PREPAL, todos los ciudadanos de las tres provincias son nuestros vecinos, nuestra gente, tengan las siglas que tengan. Actuamos fraternalmente con todos.

Algunas fuerzas más potentes se han sumado a propuestas como el referéndum vinculante. ¿Cree que su trabajo ha influido?

Durante muchos años hemos mantenido esta reivindicación. Es evidente que cuando una idea se trabaja de forma constante termina entrando en el debate público. No tenemos mas que aplaudir a todo aquel que se una .

Su partido insta al Gobierno y a la Unión Europea a reconocer la Nacionalidad Leonesa como unidad territorial estadística. ¿Qué supondría esta distinción?

Entendemos que la Región Leonesa es merecedora de ser una unidad estadística a nivel europeo. De esta forma figuraríamos en las previsiones de la Unión Europea, podrían llegar ayudas económicas específicas. Mientras tanto, da la sensación, y más que la sensación que las ayudas se ordeñan en la línea fronteriza del este de la regionalizad leonesa, allí florecen las ayudas y aquí escasean.

Parece que no está calando el discurso leonesista en la población joven ¿Cuál es la razón?

Los jóvenes no tienen más opción que la inmigración, se despatrimonializan nuestras zonas, la gente que se marcha de aquí es gente que está hecha a lo nuestro y se tienen que ir fuera

¿Qué mensaje enviaría al votante leonesista indeciso?

A priori el votante tiene una lectura rápida. ¿Cómo le ha ido a nuestra tierra desde el año 83, le ha ido bien, regular o le ha ido mal? Nosotros lo que constatamos es que le ha ido muy mal, entonces, si uno vota lo mismo que ha votado hasta ahora y ve que le ha ido mal, lo más honesto sería reflexionar y cambiar el voto o votar en blanco. Pero si uno cree que esto es una cosa de fidelidad a unas siglas, eso hay que cambiarlo, porque si no vamos a peor, a mucho peor.