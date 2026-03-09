ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
El Entierro de Cristo a través de imágenes de Paco González
La sede de la Real Cofradía del Santo Entierro acoge la exposición de fotografía titulada "Sepulcrum Domini". La propuesta ofrece un recorrido por los grupos escultóricos e imágenes de devoción que procesionan la tarde del Viernes Santo en la ciudad captados por Paco González. El fotógrafo y hermanos de la cofradía reúne cerca de una treintena de imágenes de gran formato y otras en formato mediano donde combina planos generales con singulares puntos de vista. La muestra "Sepulcrum Domini" permanecerá abierta hasta el próximo el 22 de marzo y su horario de apertura es de 18.30 a 20.30 horas.
