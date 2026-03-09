La sede de la Real Cofradía del Santo Entierro acoge la exposición de fotografía titulada "Sepulcrum Domini". La propuesta ofrece un recorrido por los grupos escultóricos e imágenes de devoción que procesionan la tarde del Viernes Santo en la ciudad captados por Paco González. El fotógrafo y hermanos de la cofradía reúne cerca de una treintena de imágenes de gran formato y otras en formato mediano donde combina planos generales con singulares puntos de vista. La muestra "Sepulcrum Domini" permanecerá abierta hasta el próximo el 22 de marzo y su horario de apertura es de 18.30 a 20.30 horas.

El Entierro de Cristo a través de imágenes de Paco González