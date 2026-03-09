Dispositivo listo para actuar ante posibles incidentes en la jornada electoral en Zamora
Este año se podrá votar con el DNI digital, a través de la aplicación "Mi DNI"
La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha acogido la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad con motivo de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo domingo 15 de marzo. El viernes a las 20.00 horas empezará la fase operativa que recoge el cierre de la campaña, la jornada de reflexión y el día de las elecciones.
En el conjunto de la provincia habrá un total de 368 mesas electorales repartidas en 286 colegios electorales en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto a la Policía Local de Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria trabajarán para que la jornada transcurra "con la máxima tranquilidad, y si ocurriese cualquier incidencia, poder actuar con inmediatez", destacó el subdelegado en Zamora, Ángel Blanco.
Como novedad, este año se podrá votar con el DNI digital, a través de la aplicación "Mi DNI", enseñando la foto junto a los datos en la mesa. electoral.
