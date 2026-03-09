Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
Alvise Pérez viene a Zamora con la candidata autonómica

Alvise Pérez viene a Zamora con la candidata autonómica.

Alvise Pérez viene a Zamora con la candidata autonómica. / Alba Prieto

Carlos Gil Andrés

"Se acabó la fiesta" montó este domingo en la plaza de la Constitución un punto de campaña y anunció para este lunes, a las 17.00 horas, la presencia de su mediático (y polémico) líder, Alvise Pérez en el mismo lugar, acompañado por la candidata de la formación a la presidencia de la Junta, Lucía Echevarrieta.

