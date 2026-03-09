ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Alvise Pérez viene a Zamora con la candidata autonómica
"Se acabó la fiesta" entra en la campaña de Zamora
"Se acabó la fiesta" montó este domingo en la plaza de la Constitución un punto de campaña y anunció para este lunes, a las 17.00 horas, la presencia de su mediático (y polémico) líder, Alvise Pérez en el mismo lugar, acompañado por la candidata de la formación a la presidencia de la Junta, Lucía Echevarrieta.
