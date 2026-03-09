¡Cuidado! anuncios falsos de alquiler en Zamora
Varios usuarios que buscan alquilar o comprar vivienda están denunciando la aparición de anuncios fraudulentos en portales inmobiliarios.
Uno de los intentos de fraude que ha sido detectado recientemente corresponde a un supuesto alquiler de un apartamento de 81 metros cuadrados en la Plaza Fernández Duro, en el centro de Zamora. El inmueble se presentaba como un hogar recientemente reformado, se anunciaba por 450 euros al mes, un precio muy inferior al habitual para ese tipo de vivienda. Tras interesarse por el anuncio, los usuarios recibían un mensaje de quien afirmaba ser el propietario.
En el correo, la persona se presentaba como “Luca Benedetti”, asegurando que el apartamento estaba completamente amueblado y que él y su pareja se habían mudado a Italia por motivos de trabajo. En el mensaje también indicaba que la gestión del alquiler se realizaría a través de la plataforma de reservas Booking.com, una estrategia habitual en este tipo de fraudes para generar confianza en la víctima.
Sin embargo, poco después, el portal inmobiliario pisos.com realizó y envío a los interesados un comunicado informando de que el anuncio había sido eliminado por sospecha de fraude. Según explicó la propia plataforma, el profesional que gestionaba el inmueble había sufrido un ataque informático y el anuncio se publicó de forma fraudulenta. El aviso recomendaba actuar con prudencia ante este tipo de situaciones.
Tres normas básicas:
- No comunicarse con el anunciante si hay sospechas.
- No seguir indicaciones que resulten extrañas.
- Nunca realizar transferencias o ingresos de dinero.
El mismo anuncio también ha sido eliminado de otro conocido portal inmobiliario, Idealista, tras detectarse la posible estafa.
Un fraude cada vez más frecuente
Este tipo de estafas inmobiliarias se ha multiplicado en los últimos años. Los delincuentes suelen copiar anuncios reales o publicar viviendas inexistentes con precios muy competitivos para atraer rápidamente a posibles inquilinos. Una vez que la víctima contacta, los estafadores suelen alegar que se encuentran en el extranjero y que la gestión se hará a través de plataformas conocidas o mediante transferencias para “reservar” la vivienda. Los propios portales de compraventa de vivienda recomiendan desconfiar de los precios demasiado bajos, evitar conversaciones fuera de las plataformas oficiales y no enviar dinero sin haber visitado la vivienda ni firmado un contrato verificable.
Mientras tanto, las empresas continúan reforzando sus sistemas de control para detectar este tipo de anuncios fraudulentos y proteger a los usuarios que buscan vivienda en internet.
