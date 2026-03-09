Alfonso Martínez, cabeza de lista de UPL por Zamora: "No se puede ser conservador en una provincia como esta"

El lema de su partido estas elecciones es “Defiende Zamora”, ¿de qué o de quién hay que defenderla?

Zamora hay que defenderla de las políticas que lleva sufriendo durante 40 años por parte de esta comunidad y que nos han situado los últimos en la cola en evolución socioeconómica de este país. Somos el territorio más envejecido de Europa. No tenemos apenas actividad económica y tenemos unas infraestructuras que son tercermundistas. Entonces, hay que defenderla de las políticas que están atacando directamente a Zamora.

¿Qué cree que se juega Zamora más allá de un escaño en estas elecciones?

La supervivencia de la provincia. Si seguimos con los índices y con esa curva hacia abajo estamos a punto de extinguir. Si nos quedamos sin municipios, destrozamos las comarcas. Y si destrozamos las comarcas, se destruye la provincia. La capital va después.

Alfonso Martínez durante la entrevista en la sede de UPL. / Alba Prieto

¿Qué significa en términos reales obtener representación en las cortes?

Una voz en Zamora. Hasta ahora, los siete procuradores de Zamora pertenecen a partidos de ámbito nacional que se rigen por una serie de instrucciones de sus mandos en Madrid o Valladolid. Realmente no defienden a Zamora. Hemos visto votos en contra de procuradores zamoranos a cosas que son beneficiosas para la provincia.

¿Qué le diría a aquellos que tienen miedo de “tirar su voto” si no votan a un partido nacional?

En UPL eso no pasaría, porque tenemos nuestro propio grupo. El procurador de UPL por Zamora estaría unido a los procuradores que ya existen en León y al que pudiera obtener en Salamanca. Con lo cual, su voz si sería muy notable y muy visible.

¿Cree que el electorado votará con miedo o con memoria?

Yo no quiero que voten con miedo. Con memoria sí, pero sobre todo con ilusión, porque la situación de Zamora se puede cambiar.

Muchos jóvenes están indecisos, ¿por qué cree que tienen esas dudas?

Porque hay unas campañas terribles en redes sociales que los dirigen hacia unos extremos que para mí no son convenientes y que no me ofrecen soluciones para Zamora. Eso de que todo se base en máximas y en eslóganes no aporta nada. Tienen que estudiar, tienen que ver quién es quien realmente ofrece alternativas.

Hay unos presupuestos limitados, ¿qué habría que recortar para llevar a cabo nuevas medidas?

Muchas veces no es recorte, muchas veces es emplearlo adecuadamente. Lo que no podemos es gastar dinero a lo tonto es esta comunidad tan necesitada de servicios.

¿Con quién pactaría y cuáles serían sus líneas rojas?

Es evidente que no vamos a fomentar 40 años más de lo mismo, pero también es evidente que para nosotros hay una línea que es irrenunciable. Quien quiera hablar de un pacto tiene que empezar a hablar de ese principio irrenunciable de la opinión del pueblo leonés, que es una autonomía para León, Zamora y Salamanca.

¿Qué es lo que ha hecho mal la Junta durante estos años?

Tardo menos diciéndote que ha hecho bien por Zamora. Nada. En 40 años no han sido capaces de revertir la situación en la que se encuentra la provincia.

¿Qué críticas ha llegado a escuchar hacia el partido?

No diría que sea una crítica, pero mucha gente cree que la UPL es la provincia de León. No es así. La UPL defiende desde sus estatutos las tres provincias que componen la región: León, Zamora y Salamanca. Cierto es que hay otros movimientos que sí abogan por una autonomía uniprovincial, pero la UPL no es una de ellas.

¿En qué momento sintió que su tierra estaba perdiendo algo irrecuperable?

Cuando tuve que irme con 20 años. Yo soy uno de esos emigrados que he vuelto a Zamora con casi 40 años. Yo no tenía oportunidades laborales en Zamora. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con los jóvenes, ya me ocurría a mí hace 40 años.

Si le hablo de ‘despoblación’, ¿piensa en rostros conocidos o cifras?

Pienso en muchas caras conocidas que sienten tristeza por no estar aquí.

¿Hay alguna historia de su infancia que hoy le haga entender la política de forma diferente?

Yo vengo de mi juventud en el franquismo y posfranquismo. Ahora todo ha cambiado, gracias a Dios. Me resuena la frase: “Hijo, nunca te metas en política porque te van a partir la cara”. Pues da igual que te partan la cara, la política, o la hacemos nosotros o la hacen por nosotros, y normalmente en nuestra contra.

Un profesor me dijo una vez que “cuando se es más joven se es más progresista, y que con los años uno se vuelve más conservador”, ¿qué opina?

Tengo que llevarle la contraria. No se puede ser conservador en una provincia como esta. ¿Cómo voy a ser conservador y dejarles a mis hijos una situación como la que tenemos actualmente? Al revés, tienes que ser absolutamente progresista.