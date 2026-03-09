Acto electoral de Ahora Decide-España Vaciada

Los candidatos de Ahora Decide de Zamora Manuel Fuentes, Enrique Díez y Begoña Sánchez fueron los oradores del acto de la formación celebrado este domingo en La Alhóndiga. Estuvieron acompañados por Nieves Trigueros candidata España Vaciada (Palencia)

y David San José, de España Vaciada-Municipalistas (Valladolid). n