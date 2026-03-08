Uscal, sindicato mayoritario de la Junta de Personal autonómica, excluido de las elecciones en Zamora

El sindicato Uscal ha recurrido ante el Juzgado de lo Social la exclusión de su candidatura para la Junta de Personal funcionario de la Junta de Castilla y León, debido a un tecnicismo tras la denuncia de UGT.

Según explica Juan Manuel Rodríguez Huidobro, vicepresidente de Siveza (el sindicato de Veterinarios, uno de los que forma la coalición Uscal), el problema arranca del periodo de presentación de la candidatura.

La Junta había designado a tres personas para componer la mesa de funcionarios, con la circunstancia de que una de ellas era miembro de la candidatura de Uscal. La normativa dice que un miembro de una lista electoral presente en la mesa no puede recibir ninguna candidatura a las elecciones, es decir recibir la documentación y ponerle el sello.

Sin embargo, explica Rodríguez Huidobro, resultó que durante el periodo de presentación de candidaturas de los tres miembros de la mesa siempre se excusaban dos porque estaban realizando otras funciones, y el resultado es que solo estaba para recibir los escritos el que era miembro de la lista de Uscal.

El sindicato dejó constancia por escrito de esta circunstancia y pidió que se retirase de la mesa a este miembro, cosa que la Administración no hizo.

Total que Uscal presentó su candidatura en la mesa, la recibió el único miembro que había, que era el de su lista y le puso el sello. Fueron tres las candidaturas recibidas por este funcionario.

UGT advirtió esta circunstancia y recurrió la candidatura de Uscal, que fue anulada. El asunto se llevó a un laudo y el árbitro, “un histórico miembro de UGT”, según Rodríguez Huidobro, falló a favor de la exclusión.

La candidatura excluida queda en segunda posición

La mesa se reúne y acuerda trasladar las elecciones al día 16, en lugar del día 5, con el fin de que diera tiempo al menos saber si el juzgado admitía el recurso judicial de Uscal. Sin embargo, esta decisión fue recurrida por otro sindicato, CSIF y la mesa acordó finalmente celebrar las elecciones en la fecha prevista.

A estas alturas el caos entre los votantes era total, explica el miembro de Uscal, ya que se vota en día de diario y “hay gente que no trabaja en Zamora”.

Lo más curioso, es que a pesar de no haber podido hacer campaña en los últimos días y de carecer, lógicamente, de papeletas en las cabinas, Uscal sacó 129 votos, todos ellos nulos al haber quedado excluida la candidatura.

El resultado de las elecciones fue de 161 votos para CSIF, 62 para CGT, los mismos que Comisiones Obreras y 60 para UGT. Los 129 votos para Uscal no son válidos.

Este sindicato entiende que si se anula su candidatura debería haberse hecho lo propio con las otras dos que recibió este mismo funcionario, ya que la norma habla de que un miembro de una lista no puede recibir ninguna candidatura, no dice nada de que sea la suya propia.

Y entiende que hubo una circunstancia absolutamente imprevista por la norma: qué se hace si el único componente de la mesa que está para recibir las candidaturas es miembro de una de ellas.

El caso es que, de momento, Uscal, el sindicato mayoritario en los últimos años en las elecciones de esta mesa de funcionarios ahora mismo no tiene ya ni un solo miembro en la junta de personal.