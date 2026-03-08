Urraca I de León, la reina indómita y rebelde

En el siglo XII Urraca Alfónsez, sobrina de doña Urraca de Zamora, se convirtió en la legítima heredera del trono imperial leonés al morir su padre, Alfonso VI, sin descendencia masculina. En la Edad Media, si una mujer accedía al trono, debía casarse y su marido era el que ejercía el poder, quedando ella en el papel secundario de reina consorte. Pero Urraca venía dispuesta a ejercer la monarquía por sí misma, sin un varón que se metiera de por medio. Aunque no se lo pusieron nada fácil.

Accedió al trono en 1109 y pasaría a ser conocida por la historia como doña Urraca I de León. Era viuda del conde Raimundo de Borgoña, con el que había gobernado en Galicia y en los territorios de Zamora, suroeste de León, Coria, Salamanca y Ávila, donde había demostrado sobradamente su buena gestión. Pero los nobles de la Corte no estaban dispuestos a que una mujer ejerciera como reina en solitario, así que presionaron a Urraca para que contrajera matrimonio con el rey aragonés Alfonso I el Batallador.

A nivel político parecía una unión interesante para ambos monarcas porque supondría la futura unión de sus reinos. Pero en la práctica la relación nunca funcionó. Alfonso era un excelente guerrero, pero mostraba más interés por las batallas que por las mujeres y se mostraba violento con Urraca. Y ella no era precisamente una mujer dócil y sumisa que aceptara a un marido impuesto que encima la golpeaba y humillaba.

Doña Urraca de Zamora, tía de Urraca I de León / LOZ

Así que desde el primer momento hubo conflictos y antes de cumplirse un año de matrimonio, ya estaban separados, si bien hubo algunos intentos de reconciliación que nunca funcionaron. Incluso ambos cónyuges se enfrentaron en el campo de batalla en varias ocasiones y Alfonso llegó a encarcelarla en una fortaleza cercana a Zaragoza.

Alfonso traicionó también a su mujer estableciendo una alianza con el conde de Portugal para arrebatarle el reino de León a Urraca. El portugués tomó las ciudades de Cea y Zamora, mientras Alfonso invadía el resto del reino. La reina consiguió recuperar sus territorios y estableció un pacto con su marido, pero una vez más la reconciliación duró poco y el aragonés volvió a saquear los reinos de Urraca.

Anulación por la Iglesia

Alfonso el Batallador provocó una situación de guerra civil con enfrentamientos continuos. Finalmente obtuvieron la anulación eclesiástica del matrimonio, que había durado unos cinco años, aunque el aragonés tardó aún en devolver los territorios usurpados, ya que estaba empeñado en quedarse con Castilla y Toledo.

Pero los problemas de la reina Urraca no terminaron aquí. Tuvo enfrentamientos con su propio hijo, el que posteriormente reinaría como Alfonso VII, creados por el ambicioso obispo Diego Gelmírez, que quería incrementar su poder a costa de la reina.

Urraca también tuvo que hacer frente a su media hermana Teresa, condesa de Portugal, que intentaba arrebatarle territorios del reino de León. Y mantuvo la lucha contra los almorávides, que gobernaban en al-Ándalus.

La nobleza

Por otro lado, el pueblo llano estaba descontento, harto del exceso de poder de los nobles. Posiblemente las incursiones de Alfonso el Batallador contribuyeron a incrementar ese descontento. Un peligroso cóctel que desencadenó varias revueltas en el reino. Una de ellas tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1117, dirigida contra el obispo Gelmírez, pero mientras él escapaba escondido en las telas de un mercader, una multitud ultrajó a Urraca tirándola a un barrizal, desgarrando sus vestidos e incluso hiriéndola en el rostro. Finalmente la reina consiguió escapar y se colocó al frente del ejército, consiguiendo apaciguar la ciudad.

El historiador Ricardo Chao Prieto indica que Urraca "fue maltratada por los cronistas de la época, casi siempre eclesiásticos", "nadie apreció sus esfuerzos por superar situaciones que hubiesen resultado igual de complicadas para un varón". La culparon de todos los males solo por el hecho de ser mujer y la trataban de meretriz porque tuvo dos amantes y con uno de ellos llegó a tener dos hijos. En esa época era habitual y estaba socialmente aceptado que los reyes tuvieran amantes y concubinas, pero no lo aceptaban si la que lo hacía era una mujer.

No se valoró todo lo que hizo para mantener íntegros los territorios heredados de su padre, las campañas que realizó contra los almorávides y que sacara el reino a flote tras las enormes dificultades a las que se enfrentó.

Urraca I fue la única reina medieval en la península que accedió al poder como monarca titular. Fue Emperatriz de Hispania, su corona estaba formada por los territorios de León, Castilla, Galicia, Portugal, las Extremaduras leonesa y castellana, Asturias y Toledo. Fue la primera mujer coronada como reina y emperatriz en Europa por derecho propio y no como reina consorte.

Cuando su marido Alfonso el Batallador intentó ejercer la soberanía en los territorios de Urraca, ella pronunció su famosa frase "El rey soy yo" para dejar claro que no pensaba someterse al marido ni pasar a ser una mera reina consorte.

El historiador Salvador Martínez la describe como "una mujer singular en muchos aspectos y hasta, para su tiempo, excepcional".

El historiador Juan Luis Puente López considera que "ninguna mujer de su tiempo se pudo comparar con ella en intrepidez y genio político".

El historiador García-Osuna y Rodríguez refiere que Urraca tenía un sentido muy desarrollado del feminismo, en todas sus diplomaturas y documentos regios incluía a las mujeres, contemplándolas como seres con derechos y deberes. Una adelantada a su época y pionera en el reconocimiento de los derechos de la mujer.

La Historia le ha otorgado el sobrenombre de La Temeraria, adjetivo de connotaciones negativas, cuando en realidad fue una mujer valiente, decidida e independiente, con buenas habilidades políticas y que supo tomar decisiones adecuadas ante las dificultades que tuvo que enfrentar. El historiador Jesús María López de Uribe sugiere que deberíamos llamarla Urraca I la Indomable.

La reina murió a los 45 años, en 1126, por lo que este 8 de marzo tendrá lugar el noveno centenario de su muerte. En la actualidad se está reivindicando su figura y numerosos historiadores y novelistas están publicando libros sobre su vida. Es muy posible que si en lugar de haber sido reina por estos lares, hubiera reinado en otros países, ya se habría rodado alguna superproducción cinematográfica sobre su apasionante historia.