Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
instagramlinkedin

El tiempo en Zamora la próxima semana (del 9 al 15 de marzo): un combo de tormentas, agua, sol... y hasta nieve

Chubascos asegurados este lunes y temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados el jueves

Dos personas pasean con paraguas.

Dos personas pasean con paraguas. / Javier Cebollada

Abril Oliva

Zamora encara una semana meteorológicamente caótica: tormentas, lluvia, frío, ratos de sol... y hasta nieve en puntos del noroeste de la provincia. Durante los próximos días, el territorio vivirá un carrusel meteorológico ante una previsión de la AEMET que anuncia un combo meteorológico para todos los gustos: tormentas intensas, lluvia persistente, bajadas bruscas de temperatura, cielos plomizos y, entre medias, alguna que otra tregua de sol que durará lo justo para recordarnos que la primavera ya está cerca… pero no tanto.

El tiempo en Zamora durante los próximos días.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

El domingo todavía aguantará cierta calma, con nubes y temperaturas suaves que rondarán los 12 grados, pero será solo el prólogo. El gran vuelco llegará este lunes, cuando una sucesión de frentes dejará tormentas aseguradas desde primera hora y un 100% de probabilidad de lluvia durante casi toda la jornada. La cota de nieve descenderá rápidamente, situándose en torno a los 1.400 metros y bajando aún más a medida que avance el día.

El martes continuará revuelto, con chaparrones intermitentes y temperaturas que apenas alcanzarán los 13 grados, mientras que el miércoles se abrirá un inesperado paréntesis de estabilidad: Zamora recuperará el sol, el cielo despejado y un ambiente más templado.

La calma, sin embargo, será breve. El jueves volverá el sol, pero el viernes y el sábado regresarán las precipitaciones, con tormentas y lluvias que podrían ser persistentes, acompañadas de un nuevo descenso térmico que devolverá las máximas a los 10–12 grados y situará mínimas de apenas 2–4 grados.

Noticias relacionadas y más

Nevadas

Nivel amarillo por nevadas anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología para el próximo día 10. El fenómeno repercutirá en varios puntos de Castilla y Leon, entre ellos, la comarca de Sanabria en su límite con Orense y León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
  2. Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
  3. Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
  4. Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
  5. Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
  6. El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo
  7. La nueva generación de trenes Avril, la serie 107, en pruebas en Zamora
  8. Precios desbocados y más demanda en gasolineras de Zamora por el conflicto de Irán

El tiempo en Zamora la próxima semana (del 9 al 15 de marzo): un combo de tormentas, agua, sol... y hasta nieve

El tiempo en Zamora la próxima semana (del 9 al 15 de marzo): un combo de tormentas, agua, sol... y hasta nieve

"Soy Nevenka", la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial

"Soy Nevenka", la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial

Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría el tirón de Vox

Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría el tirón de Vox

Urraca I de León, la reina indómita y rebelde que se enfrentó a una sociedad que la rechazaba por mujer e independiente

Urraca I de León, la reina indómita y rebelde que se enfrentó a una sociedad que la rechazaba por mujer e independiente

El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: "Cada 20 días un policía me llama para saber si sigo viva"

Un día que obliga a mirar

Un día que obliga a mirar

Por un 8M feminista de lo obvio contra el burka de la desigualdad

Por un 8M feminista de lo obvio contra el burka de la desigualdad

Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: Los castellanos y leoneses apuestan por reeditar el pacto entre PP y Vox

Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: Los castellanos y leoneses apuestan por reeditar el pacto entre PP y Vox
Tracking Pixel Contents