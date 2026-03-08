El tiempo en Zamora la próxima semana (del 9 al 15 de marzo): un combo de tormentas, agua, sol... y hasta nieve

Zamora encara una semana meteorológicamente caótica: tormentas, lluvia, frío, ratos de sol... y hasta nieve en puntos del noroeste de la provincia. Durante los próximos días, el territorio vivirá un carrusel meteorológico ante una previsión de la AEMET que anuncia un combo meteorológico para todos los gustos: tormentas intensas, lluvia persistente, bajadas bruscas de temperatura, cielos plomizos y, entre medias, alguna que otra tregua de sol que durará lo justo para recordarnos que la primavera ya está cerca… pero no tanto.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

El domingo todavía aguantará cierta calma, con nubes y temperaturas suaves que rondarán los 12 grados, pero será solo el prólogo. El gran vuelco llegará este lunes, cuando una sucesión de frentes dejará tormentas aseguradas desde primera hora y un 100% de probabilidad de lluvia durante casi toda la jornada. La cota de nieve descenderá rápidamente, situándose en torno a los 1.400 metros y bajando aún más a medida que avance el día.

El martes continuará revuelto, con chaparrones intermitentes y temperaturas que apenas alcanzarán los 13 grados, mientras que el miércoles se abrirá un inesperado paréntesis de estabilidad: Zamora recuperará el sol, el cielo despejado y un ambiente más templado.

La calma, sin embargo, será breve. El jueves volverá el sol, pero el viernes y el sábado regresarán las precipitaciones, con tormentas y lluvias que podrían ser persistentes, acompañadas de un nuevo descenso térmico que devolverá las máximas a los 10–12 grados y situará mínimas de apenas 2–4 grados.

Nevadas

Nivel amarillo por nevadas anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología para el próximo día 10. El fenómeno repercutirá en varios puntos de Castilla y Leon, entre ellos, la comarca de Sanabria en su límite con Orense y León.