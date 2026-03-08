Políticas “de verdad” que protejan a las mujeres: el grito del 8M en Zamora

Prevención y fin de la violencia contra las mujeres. Este ha sido el mensaje principal que han querido trasladar desde la Coordinadora de la Asamblea Feminista de Zamora. “Otro 8 de marzo, como tantos, la desgracia es tener que salir y que siga habiendo mujeres asesinadas”, pronunció Lola Estévez, portavoz del movimiento al inicio de la marcha, que este año se ha convocado bajo el eslogan “¡A las calles!”. Frase con un significado muy amplio y numerosas coletillas: A las calles por las que no están, por unas jornadas laborales que nos dejen vivir, porque también son nuestras, porque la lucha feminista será o no será, por las niñas, por el reconocimiento de los cuidados, por la paz, porque nos va la vida en ello...

La Marina ha sido el punto de partida de la manifestación donde se han congregado todos los participantes, muchos de ellos luciendo prendas de color morado y portando pancartas con distintos lemas. “Ni la ingeniería, ni las matemáticas, ni las mujeres necesitamos etiquetas”, “Hombre bien criado no apoya al patriarcado”, “Con minifalda, bikini o velo, sin mi permiso no me tocas ni un pelo” o “Si nos quieren enfrentadas, nos tendrán organizadas”.

¿Has ido a la manifestación del 8M en Zamora? Búscate aquí / José Luis Fernández

Carteles reivindicativos a los que se han añadido consignas y canciones durante un recorrido en el que se iban uniendo a cada paso más participantes para culminar en la Plaza Mayor de Zamora donde se ha procedido a la lectura del manifiesto con más de un millar de personas presentes.

“Necesitamos políticas de verdad, que nos protejan de verdad y que prevengan este tipo de situaciones, porque estamos un poco hartas de minutos de silencio, lo que queremos es prevención y fin de la violencia”, declaró Estévez.

Por ello, este año han pasado el testigo a una víctima de violencia de género para leer el manifiesto. Texto que ella misma ha escrito y con el que ha querido denunciar la situación por la que están pasando muchas mujeres como ella.

“Nos dicen que nos protegen, pero lo que hacen es trasladar la condena a la víctima. Nos entregan un aparato que pita, que vibra, que nos sobresalta el corazón en mitad de la noche. Ese aparato no es libertad, es una correa que nos recuerda que el peligro sigue ahí fuera. Cada vez que suena, nuestra vida se detiene, el pánico se dispara y la salud mental se quiebra. ¿Eso es proteger?”, lamentó.

Medidas que, cree, “encierran” a las víctimas a las que se les aparta de su hogar, familia y trabajo llevándolas a centros de acogida mientras los agresores siguen “en sus calles, en sus bares y con sus vidas intactas”, articuló con la voz rota.

“¿Por qué la solución siempre es esconder a la mujer y no detener al hombre?”, preguntó ante una Plaza Mayor abarrotada de personas. “No queremos más dispositivos que nos enloquezcan, ni más refugios que nos aíslen. Queremos que el agresor sea el que pierda la libertad, el que sea señalado y el que pague de inmediato. Si la justicia no es rápida y no es igual para la hija del obrero que para la hija del político, entonces no es justicia, es un simulacro”, añadió.

Proclama que concluyó con un claro mensaje: “si tocan a una, respondemos todas. Y si el sistema no nos protege porque no llevamos un apellido influyente, entonces el sistema es cómplice. ¡Qué el miedo cambie de bando de una vez por todas!”.

Testimonio que sobrecogió a los presentes en una jornada de reivindicación, participación y celebración colectiva que concluyó con el concierto de la banda compuesta por mujeres de Zamora, Titis Twister.