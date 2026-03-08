"No pedimos ser más, pedimos ser iguales". La reivindicación del PSOE de Zamora en el 8M
Patricia Martín reivindica durante su presencia en la manifestación del 8M en Zamora el papel de la mujer en el medio rural
"El feminismo es igualdad y no lo podemos entender de otra manera. Por eso, en este día, no pedimos ser más, sino que pedimos ser iguales", expresó la socialista Patricia Martín minutos antes de comenzar la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Zamora.
La número dos del PSOE a las Cortes de Castilla y León por Zamora se dirigió a la ciudadanía para reivindicar la igualdad de derechos que han sido conquistados a lo largo de los años, aunque puso el acento en que "todavía queda mucho por conquistar".
"A las mujeres todavía nos queda mucho camino para que esa justicia de derechos y de igualdad sea real", pronunció. Asimismo, quiso ensalzar el papel de la mujer en el medio rural.
"En Zamora casi todas las mujeres que vivimos somos rurales y, por ello, reivindicamos la cultura que nos han transmitido, ese trabajo y esos derechos por la igualdad y la justicia social que las extremas derechas y las derechas extremas en algún momento nos quieren quitar", exclamó.
