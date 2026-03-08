Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
instagramlinkedin

"No pedimos ser más, pedimos ser iguales". La reivindicación del PSOE de Zamora en el 8M

Patricia Martín reivindica durante su presencia en la manifestación del 8M en Zamora el papel de la mujer en el medio rural

Representantes del PSOE de Zamora en la manifestación por el 8M

Representantes del PSOE de Zamora en la manifestación por el 8M / Jose Luis Fernández

Leticia Galende

"El feminismo es igualdad y no lo podemos entender de otra manera. Por eso, en este día, no pedimos ser más, sino que pedimos ser iguales", expresó la socialista Patricia Martín minutos antes de comenzar la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Zamora.

La número dos del PSOE a las Cortes de Castilla y León por Zamora se dirigió a la ciudadanía para reivindicar la igualdad de derechos que han sido conquistados a lo largo de los años, aunque puso el acento en que "todavía queda mucho por conquistar".

"A las mujeres todavía nos queda mucho camino para que esa justicia de derechos y de igualdad sea real", pronunció. Asimismo, quiso ensalzar el papel de la mujer en el medio rural.

Noticias relacionadas y más

"En Zamora casi todas las mujeres que vivimos somos rurales y, por ello, reivindicamos la cultura que nos han transmitido, ese trabajo y esos derechos por la igualdad y la justicia social que las extremas derechas y las derechas extremas en algún momento nos quieren quitar", exclamó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
  2. Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
  3. Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
  4. Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
  5. Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
  6. El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo
  7. La nueva generación de trenes Avril, la serie 107, en pruebas en Zamora
  8. Precios desbocados y más demanda en gasolineras de Zamora por el conflicto de Irán

"No pedimos ser más, pedimos ser iguales". La reivindicación del PSOE de Zamora en el 8M

"No pedimos ser más, pedimos ser iguales". La reivindicación del PSOE de Zamora en el 8M

La Resurrección reducirá el empleo de la pirotecnia a la salida de la procesión y al acto del Encuentro

La Resurrección reducirá el empleo de la pirotecnia a la salida de la procesión y al acto del Encuentro

Leticia García: "Sanabria no está sola, tiene a la Junta de Castilla y León y al Partido Popular defendiendo sus intereses"

Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente

Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: Mañueco es el líder preferido por los votantes para ser el presidente

Políticas “de verdad” que protejan a las mujeres: el grito del 8M en Zamora

Políticas “de verdad” que protejan a las mujeres: el grito del 8M en Zamora

Uscal, sindicato mayoritario de la Junta de Personal autonómica, excluido de las elecciones en Zamora

Uscal, sindicato mayoritario de la Junta de Personal autonómica, excluido de las elecciones en Zamora

El tiempo en Zamora la próxima semana (del 9 al 15 de marzo): un combo de tormentas, agua, sol... y hasta nieve

El tiempo en Zamora la próxima semana (del 9 al 15 de marzo): un combo de tormentas, agua, sol... y hasta nieve

"Soy Nevenka", la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial

"Soy Nevenka", la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
Tracking Pixel Contents