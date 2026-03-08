"Soy Nevenka", la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial

¿Viste anoche la película "Soy Nevenka" en La1 de RTVE? El film de Icíar Bollaín se ha estrenado este sábado por primera vez en abierto y la elección del día no es casual: por un lado, el trabajo forma parte de la programación de Radio Televisión Española por el Día Internacional de la Mujer. Por otro, se cumplen 25 años de la denuncia por acoso que marcó un hito en España.

La película cuenta la historia basada en hechos reales de Nevenka Fernández, una joven de 24 años que lleva la Concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, donde sufre acoso por parte del alcalde. La joven decide denunciar asumiendo el alto precio del rechazo social en un momento, no hace tanto, donde la vergüenza se ponía por delante.

Su rodaje en Zamora

El estreno de la película "Soy Nevenka" en abierto convierte el plató de cine en el que se transformó la ciudad en 2024 en un escaparate. La cinta no solo proyecta la imagen de la ciudad sino que además supuso un acicate económico para la provincia, que ha descubierto a través de la historia de la concejala de Ponferrada acosada por su jefe la rentabilidad de un rodaje de cine para la ciudad que lo acoge. La Plaza Mayor de Zamora, la estación de autobuses, el Castillo, la zona de las Vegas, el entorno del Ramos Carrión, la calle del Riego o las plazas de Viriato y de la Constitución, a las puertas de la Diputación de Zamora y la Subdelegación del Gobierno, respectivamente, son lugares que cualquier zamorano puede reconocer en la película.

Durante el rodaje en la ciudad, la productora realizó un total de 922 contrataciones de figurantes y actores secundarios. Gracias a ellos, muchos zamoranos vivieron desde dentro lo que es el "silencio se rueda" de una grabación cinematográfica.

Rodaje de 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín en Zamora /

En lo que a euros se refiere, el gasto de la ciudad durante el rodaje rondó el medio millón de euros. En esa cuantía engloban no solo el desembolso en los diez días de rodaje efectivo en la ciudad, sino de las dos semanas que permaneció de forma permanente todo el equipo de rodaje y de otras dos semanas y media que previamente estuvo parte de ese equipo para llevar a cabo el casting y algunos montajes necesarios para la grabación.