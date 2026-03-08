Los médicos rurales reclaman rotaciones MIR en los consultorios de los pueblos

"Tú no puedes amar algo si no lo conoces". Este es el punto del que parte Hemenegildo Marcos Carreras, vocal nacional de Médicos de Atención Primaria Rural, para garantizar el relevo generacional y asegurar la continuidad de su asistencia en estas zonas.

"Es importante que conozcan el medio rural y, por eso, queremos que los estudiantes cuando estén haciendo la carrera de medicina sean capaces de rotar por Atención Primaria Rural", expuso durante su participación en la jornada dedicada a la medicina rural que reunió en Zamora a profesionales de distintos puntos de España con el fin de analizar su pasado, presente y futuro.

Rotaciones que desde la Diputación y el Colegio de Médicos tratarán de impulsar con un acuerdo como un primer paso para que cuando los estudiantes elijan el MIR "no se deslumbren por la tecnología de los hospitales porque la medicina real, la más cercana al paciente y la más gratificante es la que se hace en Atención Primaria y mucho más en Atención Primaria Rural", opinó Marcos.

Colegio de Médicos. Homenaje al médico rural. / Victor Garrido / LZA

Valiosa labor que se ha querido ensalzar en estas jornadas en las que se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la organización profesional y la situación actual de la asistencia sanitaria en el ámbito rural, poniendo de relieve el papel esencial que los médicos rurales han desempeñado históricamente en la atención sanitaria de las poblaciones más dispersas. "Hemos querido hacer un homenaje al médico rural, a su pasado, a su presente y a su futuro. La labor que ha hecho durante siglos al servicio de las personas que están más cerca de ellos, en su comunidad, con sus condicionantes culturales, sociales, que son también componentes muy importantes en el tratamiento", declaró el doctor.

Encuentro en el que también se analizó el papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. "Nos puede ayudar en gran medida a nuestra labor, si lo sabemos aprovechar", valoró Marcos. Por ello, incidió en la necesidad de dar a conocer la tecnología a los pacientes sin infravalorar su capacidad de adaptación. "La inteligencia artificial, por supuesto que tiene sus pros y sus contras, pero también ayuda a la hora de orientarte y de hacerte un diagnóstico diferencial entre distintas patologías", afirmó.

Colegio de Médicos. Homenaje al médico rural. / Victor Garrido / LZA

Homenaje al médico rural que finalizó con una conferencia magistral a cargo de Serafín Romero Agüit, expresidente de la Organización Médica Colegial (OMC), sobre la dimensión humana y social del ejercicio médico en los pueblos y un acto simbólico de reconocimiento a la labor de los profesionales que han ejercido su actividad en este ámbito asistencial.

Agradecimiento a la Atención Primaria en el medio rural cuyo futuro está condicionado a la "implicación de todos; de gestores, de administración, de profesionales, de las organizaciones, de la sociedad y de los propios médicos", recalcó el representante de Médicos de Atención Primaria Rural de España.