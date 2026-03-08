Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leticia García: "Sanabria no está sola, tiene a la Junta de Castilla y León y al Partido Popular defendiendo sus intereses"

La candidata del PP por Zamora acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "crear el problema con la supresión de paradas en Otero de Sanabria y luego intentar engañar con soluciones a medias"

Encuentro con empresarios de hostelería, autónomos, alcaldes y concejales del Partido Popular de la comarca de Sanabria-La Carballeda,

Encuentro con empresarios de hostelería, autónomos, alcaldes y concejales del Partido Popular de la comarca de Sanabria-La Carballeda, / Cedida

L. G. M.

"El Gobierno Autonómico ha estado al lado de Sanabria desde el primer momento". Con estas palabras la candidata del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León, Leticia García Sánchez, defendió ayer el compromiso de la Junta de Castilla y León con la comarca y aseguró que para paliar los efectos de las "injustas e injustificadas" decisiones del Ejecutivo central.

Durante un encuentro con empresarios de hostelería, autónomos, alcaldes y concejales del Partido Popular de la comarca de Sanabria-La Carballeda, García criticó la decisión del Gobierno de España de suprimir paradas y frecuencias del AVE en la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria desde junio de 2025, una medida que, según afirmó, ha perjudicado a miles de usuarios y al desarrollo económico de la comarca. Al encuentro también asistieron los candidatos José Luis Barrigón Vega y Juan del Canto Sevillano, junto a otros cargos públicos y orgánicos del Partido Popular de Zamora.

Leticia García acusó al Ministerio de Transportes y a Óscar Puente de haber generado un problema que no existía. “Primero crean el problema suprimiendo paradas fundamentales para esta comarca y ahora intentan engañar anunciando una solución a medias que solo recupera una de las dos paradas eliminadas”, afirmó.

A su juicio, la supresión de frecuencias en la Estación AVE de Otero de Sanabria ha supuesto un golpe para la movilidad, el turismo y la economía, y ha puesto en peligro la prestación de servicios básicos como la sanidad y la educación de toda la comarca.

“Estamos hablando de una infraestructura clave para el desarrollo de Sanabria, que conecta la comarca con la capital zamorana y con Madrid, y que facilita la llegada de visitantes, oportunidades económicas y empleo”, añadió.

La candidata del Partido Popular subrayó que, ante la decisión del Gobierno Socialista, la Junta de Castilla y León ha actuado para "amortiguar" sus efectos y garantizar la movilidad de los vecinos.

Entre las medidas adoptadas, recordó la puesta en marcha de servicios de autobús complementarios, la gratuidad del transporte autonómico y la bonificación del 25 % en determinados trayectos. “Cuando el Gobierno de España recorta, la Junta da la cara y busca soluciones para que los ciudadanos no queden abandonados”, afirmó.

En este sentido, García insistió en que el objetivo del Partido Popular es claro: "recuperar todas las frecuencias del AVE en Otero de Sanabria y devolver la calidad a un servicio que era modélico y muy utilizado por zamoranos y visitantes. También recuperar el Tren Madrugador desde Zamora a Madrid, suprimido por el Gobierno en pandemia".

Durante su intervención, la candidata popular también criticó la actitud del PSOE en Castilla y León ante esta situación. “Es incomprensible que el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, saliera en defensa del ministro Óscar Puente calificando de normal la supresión de paradas”, pronunció.

“Cuando se castiga a una comarca como Sanabria-La Carballeda lo que se espera de quien aspira a gobernar Castilla y León es que defienda a esta tierra, no que justifique las decisiones del Gobierno de España”, añadió.

Leticia García también destacó el potencial turístico de Sanabria y el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo de la comarca. “Sanabria tiene un enorme potencial turístico durante todo el año, y desde la Junta estamos impulsando proyectos e inversiones para reforzar ese desarrollo”, explicó.

Entre ellos mencionó iniciativas como los planes de sostenibilidad turística, nuevos proyectos de turismo innovador, el impulso a los recursos naturales y culturales de la comarca y el apoyo a autónomos y empresas del sector.

La candidata popular concluyó trasladando un mensaje claro a los vecinos y al sector empresarial de la comarca. “Sanabria no está sola. Tiene a la Junta de Castilla y León y al Partido Popular defendiendo sus intereses, frente a quienes toman decisiones desde los despachos de Madrid sin conocer la realidad del territorio”, dijo.

“Seguiremos reclamando al Gobierno de España que rectifique y recupere todas las paradas del AVE en Otero de Sanabria, porque esta comarca merece infraestructuras, oportunidades y respeto”, concluyó.

