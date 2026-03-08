Leticia García, cabeza de lista del PP de Zamora: "Lo mejor es gobernar solos, pero no nos cerramos a los pactos"

Consejera de Industria, Comercio y Empleo desde la salida de Vox del Gobierno autonómico, y anteriormente delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García lidera la candidatura del PP en la provincia, en la que aporta su experiencia de gestión en la Administración.

Además de candidata ha coordinado el programa de Castilla y León. ¿Mil medidas, no son muchas?

Sinceramente, hemos trabajado el programa pensando en las medidas que podíamos desarrollar de verdad, presupuestarlas, aplicarlas con los recursos que tiene la Junta de Castilla y León. Están cuantificadas, son 1.031, podríamos haber incluido alguna más, pero hemos querido ser realistas.

Dinero para sacarse el carnet de conducir, para pagar el gimnasio, para los que circulan frecuentemente por autopistas, ¿quedan muchas medidas efectistas que anunciar en campaña?

Nosotros siempre pensamos las medidas con un resultado y con un efecto. Medidas de movilidad de nuestros jóvenes, que les ayudan además a independizarse, a ser autónomos. La medida para sacarse el carnet de conducir no es efectista. Sabemos que nuestros jóvenes necesitan ese apoyo para tener esa independencia e incluimos esa ayuda de 1.800 euros para sacar, sin límite de edad, el carnet de camión o de autobús. Y lo de los gimnasios es una deducción en el IRPF, para reducir lo que pagan los impuestos en el tramo autonómico. Por lo tanto, son medidas pensando en las personas, en mejorar su perspectiva profesional y las oportunidades.

En Zamora, ¿cuál será la principal actuación del próximo mandato si sigue gobernando el PP?

Para nosotros es importantísimo pensar en el desarrollo económico de Zamora. En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo sin precedentes, por parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, con distintos planes y medidas que en la próxima legislatura van a ver los resultados. Una apuesta importantísima es la del polígono de Monfarracinos, par el que ya tenemos empresas interesadas y va a ser un revulsivo desde el punto de vista de la generación de empleo, de la dinamización económica, porque además van a ser empresas tractoras para esta provincia, sin olvidar todos los servicios públicos, que siguen siendo prioritarios, evidentemente, la sanidad, los servicios sociales, la educación. Vamos a construir un nuevo centro de salud, el Virgen de la Concha, para los zamoranos. El plan de Tierra de Campos, que ya está en marcha, el plan socioeconómico de La Raya, el de Benavente o el polígono de Monfarracinos son apuestas importantes por el futuro económico de Zamora, que nos va a dar una mayor dinamización y creación de empleo.

Leticia García, cabeza de lista del PP de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

¿Habrá suficientes empresas para que se asienten en tanto suelo industrial como el que tendrá la provincia?

Lo primero para el desarrollo empresarial es el suelo, que sea competitivo, a precios asequibles y que las empresas opten por el suelo industrial de Zamora. El Partido Popular siempre lleva otra labor callada y discreta, que es la de captación de empresas. Durante los últimos años hemos estado trabajando en ello, ayudando también a las que se quieran implantar con financiación, con apoyos económicos. Es cierto que necesitaríamos un mayor apoyo por parte del Gobierno de España, porque hay algunas dificultades de crecimiento, como puede ser por infraestructuras energéticas que ya hemos reclamado para Zamora, de forma expresa, a Pedro Sánchez. También necesitaríamos las infraestructuras de transporte, carreteras, que son tan necesarias como la autovía de la Nacional 122.

Zamora es ya la única de las nueve provincias que pierde población...

En la estructura específica de Zamora, efectivamente tenemos que lamentar esa pérdida de población, pero hay que mirar que en 2025 tenemos un cambio de tendencia real, con datos objetivos, hemos sido la provincia que más ha incrementado los nacimientos. También se ha reducido el porcentaje de fallecimientos y tenemos un saldo migratorio positivo. Lo que ocurre es que nuestra provincia es la más envejecida de España, por lo tanto, a pesar de esos datos positivos aún continúan falleciendo más personas. Con el cambio de tendencia actual tenemos motivos para la esperanza, para seguir creciendo. Nosotros trabajamos en ello desde todas las áreas y de cara al futuro insistiremos en medidas que reviertan esa tendencia, apostando por el mundo rural. Nuestro programa electoral contempla un abanico importantísimo de medidas para que la población se asiente en el mundo rural, con vivienda o con reducción de impuestos. La medida de "impuestos cero para el mundo rural" la hemos extendido hasta municipios de 20.000 habitantes, con lo que se beneficiará toda la provincia, salvo la capital. Eso también es una fórmula para atraer población y empresas.

Leticia García, cabeza de lista del PP de Zamora. / Victor Garrido / LZA

¿Del futuro de la residencia de Los Tres Árboles está dicha la última palabra?

Ya lo hemos reiterado muchas veces. Lamento que haya algunos partidos, alentados también por sindicatos, que estén tratando de engañar a la población. En Zamora, lo cierto es que se está construyendo una de las mejores residencias de España con una inversión de 30 millones. Esa apuesta por los mayores es lo primero que tenemos que destacar. Luego, la residencia de los Tres Árboles tiene el centro de día, que la consejera de Familia ya ha dicho que se queda como está, y las plazas residenciales, que se darán uso para personas mayores, pero con discapacidad intelectual.

Todo apunta a que tras el 15M tendrán que entenderse con Vox, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder?

El presidente Mañueco ha sido muy claro, siempre ha dicho que trabajamos para gobernar en solitario, estamos convencidos de que lo mejor es un gobierno en solitario que de estabilidad y no esté sometido a bloqueos de esa pinza que en los últimos tiempos han hecho PSOE y Vox juntos. Dicho esto nosotros tampoco nos hemos cerrado a los pactos porque lo que buscamos es la estabilidad para los zamoranos y eso se consigue con el mantenimiento del gobierno durante cuatro años. Ya hemos vivido otro pacto anterior en el Vox abandonó sus responsabilidades a mitad de legislatura y dejó tirados a los agricultores, los autónomos, las empresas y las familias.