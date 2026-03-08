Inauguración del mural homenaje a las mujeres en San José Obrero

Mercedes Rodríguez es la autora del dibujo del nuevo mural ubicado en la calle Río Almucera de Zamora y que ha plasmado en la pared Laura Merayo. Llamativa intervención realizada a propuesta de las Águedas de San José Obrero como homenaje a la mujer en el marco de la celebración del 8 de marzo.

Inauguración mural en homenaje a todas las mujeres de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Mural que fue inaugurado este domingo 8 de marzo y en el que se puede observar una piragüista en representación de la «fuerza y participación deportiva», una cofrade «formando parte de una cofradía tradicionalmente masculina», una abuela vendimiadora con su nieta «representando el cambio generacional», una águeda «dando valor desde siempre a la mujer», una chica escuchando música como símbolo de «la libertad de la juventud y el futuro», una hilandera para ensalzar la «lucha por el acceso de la mujer al mundo laboral» y Doña Urraca, «nuestra heroína zamorana».