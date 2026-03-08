Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inauguración del mural homenaje a las mujeres en San José Obrero

Las Águedas del barrio han sido las artífices de la iniciativa que busca simbolizar la pluralidad de roles que desempeñan las mujeres en la sociedad

Leticia Galende

Mercedes Rodríguez es la autora del dibujo del nuevo mural ubicado en la calle Río Almucera de Zamora y que ha plasmado en la pared Laura Merayo. Llamativa intervención realizada a propuesta de las Águedas de San José Obrero como homenaje a la mujer en el marco de la celebración del 8 de marzo.

Mural que fue inaugurado este domingo 8 de marzo y en el que se puede observar una piragüista en representación de la «fuerza y participación deportiva», una cofrade «formando parte de una cofradía tradicionalmente masculina», una abuela vendimiadora con su nieta «representando el cambio generacional», una águeda «dando valor desde siempre a la mujer», una chica escuchando música como símbolo de «la libertad de la juventud y el futuro», una hilandera para ensalzar la «lucha por el acceso de la mujer al mundo laboral» y Doña Urraca, «nuestra heroína zamorana».

