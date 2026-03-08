Iñaki Gómez, cabeza de lista del PSOE de Zamora: "Lo que necesita Zamora es apostar por los servicios públicos"

Secretario de Organización del PSOE provincial, Iñaki Gómez, exjugador y actual presidente del Balonmano Zamora y profesor de la Escuela Politécnica, da el salto a la primera línea política al encabezar la lista socialista por Zamora.

¿Qué enseñanzas del mundo del balonmano del que procede, y de la universidad también, piensa aplicar en su etapa de procurador regional?

Hay una fundamental, la perseverancia. Es un valor fundamental que yo he llevado a ultranza, tanto en mi carrera docente, en mis estudios, como en el mundo del deporte, porque no siempre se consiguen las cosas a la primera.

Comenta que le dicen mucho que cómo se ha metido en este lío, ¿no le tienta renunciar a ser procurador si el PSOE no gana las elecciones ?

No, en absoluto. Creo que estamos en un momento clave de defensa de lo social, de los trabajadores y de los derechos, y si soy elegido procurador en Cortes me encantaría ser la voz de mis vecinos y vecinas en Valladolid, para tratar de defender lo público.

¿Qué se puede hacer desde la Junta de Castilla y León para paliar las consecuencias que el conflicto de Irán, a 6.000 kilómetros de aquí, tiene para la ciudadanía de la provincia?

Si miramos atrás, a hace 22 o 23 años, cuando entramos en una guerra completamente injusta y la sociedad española se levantó, creo que la posición que está tomando el Gobierno de España ahora de la defensa del diálogo, de la diplomacia y de evitar el conflicto es la posición correcta. Y, en ese contexto, la Junta de Castilla y León tiene que favorecer a todas aquellas personas que se vean dañadas por estos conflictos apoyando a las familias y, si hay un contexto de nuevo inflacionista, a los más débiles. Por supuesto, la Junta de Castilla y León tiene que ser capaz de articular diálogos con el Gobierno de España para que salgan ganando los zamoranos.

Iñaki Gómez durante un mitin. / José Luis Fernández / LZA

Zamora, no sé si es peor tratada, pero al menos sí que está en peor situación que otras provincias. ¿Qué mecanismos correctores aplicaría usted desde la Junta?

Eso es una evidencia que además nos dan los indicadores demográficos. En los últimos 39 años Zamora ha perdido 55.000 habitantes, un 25% de su población. Castilla y León un 7% de la población, mientras que España ganó 12 millones de habitantes. Había otras Comunidades Autónomas que estaban en ese contexto de pérdida de población y lo han podido corregir aplicando políticas públicas. Los 55.000 habitantes de los 220.000 que tenía en 1987 Zamora se han perdido en el medio rural y creo que ahí es donde tenemos que estar, defendiendo la sanidad pública universal y dando una vuelta profunda a la política asistencial de la Junta para defenderlo público. Mi sensación es que de forma permanente la Junta de Castilla y León quiere ir hacia lo privado y una provincia como Zamora necesita, ahora más que nunca, la defensa de lo público.

En Zamora, en el tema sanitario que está comentando, estamos en una provincia muy dispersa, ¿cómo se puede conjugar la atención a todo el mundo y el que los medios sean finitos?

Obviamente los medios son finitos, pero tenemos más médicos que nunca y el problema es la formación, que la Junta no ha sacado plazas MIR suficientes y luego hay que mejorar las condiciones de los profesionales para que quieran venir. No tratemos exactamente igual a un médico que tenga que ir a la Alta Sanabria que a uno que va a estar en Zamora o en Valladolid.

En materia de vivienda, ¿cómo se puede frenar la escalada de precios y favorecer que las casas del medio rural se pongan a disposición de quien las necesite?

Lo primero es hacer una evaluación real de las necesidades de cada zona. Lo segundo cumplir la ley estatal de vivienda porque allí donde se está aplicando están bajando los precios, como en Cataluña o en Navarra, donde han bajado los alquileres un 8%. Lo tercero es crear un consorcio de vivienda. También hay que hacer que afloren las viviendas que en Zamora están cerradas, primero penalizando a aquellos grandes tenedores para que las saquen al mercado, y segundo avalando a esos pequeños propietarios que tienen la vivienda cerrada por miedo, para que se les garantice que van a cobrar el alquiler.

El cabeza de lista del PSOE Zamora a las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez. / Alba Prieto / LZA

¿Cómo ve algunas de las medidas estrella del Gobierno de Mañueco como los polígonos industriales o la tarjeta Buscyl?

El Buscyl es una cosa que viene a copiar algo que estaba haciendo el Gobierno de España, que es bonificar el transporte público, pero el Buscyl bonifica prácticamente la nada. Muy bien para los ciudadanos de Zamora que van a Salamanca, pero ¿y los del medio rural? Sobre los polígonos industriales, Mañueco ofreció en el año 2022 diez millones para el Puerta del Noroeste y finalmente solo ha puesto la mitad y ha dejado todo el impulso al Ayuntamiento de Benavente pese a ser un centro neurálgico. En Monfarrracinos están desarrollando un polígono industrial de 14 millones de euros, ya nos hablan de una ampliación, pero todavía parcelas libres aquí en el Polígono de la Hiniesta Ampliación, por lo que me parece un poco arbitrario, es como las prisas del mal estudiante cuando llegan los exámenes finales.

¿Tras el 15 de marzo habrá gobierno PP-Vox tras las elecciones como apuntan las encuestas?

Creo que no, espero que no y creo que Zamora y los zamoranos y zamoranas no se lo merecen, porque va a ser un gobierno inmovilista, va a ser un gobierno de pérdida de derechos que va a primar lo privado y el concierto. Y lo que necesita Castilla y León, lo que necesita Zamora es justo lo contrario, apostar por los servicios públicos. Lo que necesitan nuestros mayores es más calidad asistencial, de ayuda a domicilio. Lo que necesitan nuestros jóvenes es más becas, más posibilidades de quedarse y de retorno. Lo que necesita la clase trabajadora es que haya diálogo social. Lo que necesitamos todos es un sistema de salud, un Sacyl fuerte, potente, con músculo, y si hay un gobierno PP-Vox todo eso se va a poner en quiebra. No quiero ser catastrofista, quiero ser es optimista y lo que me gustaría es que esta candidatura del PSOE, más allá de ideales, fuera la voz de la mayoría, de las personas que quieren defender lo público y defender nuestra tierra.