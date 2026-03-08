Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox

El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León frente a un Partido Socialista que aguantaría el tirón y un avance contenido de Vox, que vería incrementado su apoyo, aunque en mucha menor medida que en Extremadura y Aragón. Ese es el escenario político que dibuja la encuesta realizada por Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y que arroja la certidumbre de que tan solo las derechas tendrían la oportunidad de formar gobierno, habida cuenta de que en la izquierda no habría suma posible ante el retroceso de localismos como Soria ¡Ya! y la irrelevancia de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, que obtendrían la misma representación por separado que la que consiguieron de la mano hace ahora cuatro años.

La estimación otorga a Alfonso Fernández Mañueco una nueva victoria, su segunda consecutiva, que permitiría al Partido Popular llegar a las cuatro décadas ininterrumpidas al frente de la Junta de Castilla y León. Con un porcentaje del 29,6% y una horquilla de entre 29 y 32 escaños, el resultado de los populares sería prácticamente idéntico al de las últimas elecciones, cuando consiguieron ocupar 31 asientos en las Cortes. Lejos de la mayoría absoluta, marcada en 42 procuradores, el entendimiento con Vox se antoja necesario para alcanzar una investidura satisfactoria.

Estimación de escaños en las elecciones autonómicas del 15M. / LOZ

El Partido Socialista de Carlos Martínez aguanta el envite de las derechas y se mantiene en los mismos guarismos cosechados por Luis Tudanca hace ahora cuatro años. La principal formación de la oposición acusaría una caída similar a la de los populares en intención de voto, dos puntos, hasta situarse en el 27,5%. La bancada de color rojo estaría conformada por entre 26 y 29 procuradores, que sería un gran resultado para el inédito candidato, cuya meta era retener las 28 sillas ganadas en la última noche electoral.

En tercer lugar, montado en la ola nacional que le ha llevado a ser elemento clave tanto en Aragón como en Extremadura, aparece Vox con una subida de casi tres puntos en intención de voto, al pasar del 17,4% cosechado en 2022 a un 20% que obtendría en las urnas el próximo domingo. La formación capitaneada por Carlos Pollán no solo retendría sus 13 asientos de manera holgada, sino que se encontraría en disposición de disputar una horquilla de 16 a 19 procuradores en un duelo mano a mano con el Partido Popular. La ultraderecha vence y convence entre los más jóvenes, donde es opción mayoritaria, aunque su simpatía se desploma a partir de los 45 años.

Así votaron los castellanos y leoneses en 2022. / LOZ

El cuarto partido con más representación en el parlamento sería Unión del Pueblo Leonés, que conseguiría asegurar los tres escaños cosechados en la provincia de León hace cuatro años. Sin embargo, quien pierde fuelle en el capítulo de regionalismos y localismos es Soria ¡Ya!, que en 2022 consiguió llevar a tres parlamentarios a Valladolid y ahora se batiría entre uno y dos asientos con un PSOE al que la influencia de Carlos Martínez le aúpa en esta circunscripción. Por Ávila repetiría el escaño obtenido en las últimas elecciones.

El arco parlamentario lo cerraría Izquierda Unida-Sumar, que conseguiría colocar a Juan Gascón en las Cortes a través de un 4% en intención de voto, arrebatándole así el único asiento que hasta ahora mantenía Podemos. La formación morada caería hasta el 2,1% y se iría de vacío de unos comicios encaminados hacia una reedición del pacto que en 2022 ya formalizaron Partido Popular y Vox a modo de primer ensayo de gobierno autonómico entre ambas formaciones.