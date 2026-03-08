Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: Los castellanos y leoneses apuestan por reeditar el pacto entre PP y Vox

Partido Popular y Vox vuelven a estar condenados a entenderse. La falta de mayorías abre un escenario negociador en el que la derecha parte con ventaja, habida cuenta de que serían los únicos capaces de sumar los 42 procuradores necesarios para gobernar con holgura y sin sobresaltos. La encuesta de Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA presenta un panorama más complicado para las aspiraciones del Partido Socialista, al que ninguna operación aritmética le ofrecería los números con los que desbancar a Alfonso Fernández Mañueco. Una situación a la que contribuye el desplome de la izquierda y el perfil bajo de los regionalismos y localismos, que han dejado de ser necesarios a un lado y al otro del tablero político.

En una situación de incertidumbre a nivel nacional, con un Santiago Abascal decidido a convertir cada paso autonómico por las urnas en una vuelta de tuerca al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, el votante de Castilla y León opta por el pragmatismo y bendice el pacto entre Partido Popular y Vox con casi un 32% de apoyo. Con toda lógica, son los electores de derechas quienes defienden a capa y espada este modelo que ya se ensayó durante casi tres años en la Junta. Los encuestados que afirman votar al Partido Popular piden repetir esta coalición en un 61% de los casos, mientras que en el caso de la ultraderecha el apoyo crece hasta un 77%. Este acuerdo encontraría total oposición de los ciudadanos que dicen votar izquierda o localismo, salvo en el caso de Por Ávila, cuyos adeptos estarían dispuestos a aceptarlo en un 35% de los casos y por encima de cualquier otra opción.

Los castellanos y leoneses apuestan por reeditar el pacto entre PP y Vox

Y es que falta en la izquierda una fuerza lo suficientemente relevante que consiga apuntalar las aspiraciones del Partido Socialista. Preguntados por su coalición preferida en el caso de la no existencia de mayorías, un 26% de los encuestados apuesta por el PSOE junto con Izquierda Unida, Sumar, Podemos y el resto de fuerzas de este lado del espectro. ¿El problema? Que los socialistas conseguirían entre 26 y 29 escaños… y el resto de partidos a su izquierda, tan solo uno más. El panorama en este lado es tal que ni tan siquiera en el seno de la formación del puño y la rosa creen a ciegas en el acuerdo. Si se diera, sería aplaudido por un 60% de los votantes, frente al 80% de los simpatizantes de IU, Sumar y Podemos que celebrarían acabar con la derecha aunque resultaran poco menos que irrelevantes el reparto de protagonismo.

La tercera vía

Hay una tercera vía, que es la de un gran pacto del bipartidismo para terminar con las exigencias de la ultraderecha. Este ensayo contaría con la aprobación del 20,5% del electorado. Y, es más, sería la segunda opción preferida por los votantes del Partido Popular (con un 20,9% del apoyo) y por los del Partido Socialista (con un 25%), pero en este caso se dan la mano en su oposición frontal IU, Sumar y Podemos (tan solo lo aceptaría un 6% de sus simpatizantes) y Vox (con un 7,7% de defensores). En el caso de la ultraderecha, eso sí, se resignarían a observar este pacto como un mal menor frente a un gobierno total de izquierdas, que no gustaría literalmente a nadie.

En este contexto, todos los marcadores apuntan hacia la misma dirección, que es la reedición del pacto que en abril de 2022 suscribieron Alfonso Fernández Mañueco y el malogrado Juan García Gallardo. Aunque, en esta ocasión, las injerencias nacionales podrían hacer tambalear todo el tablero político, como así está ocurriendo tanto en Aragón como en Extremadura.

Preferencia de pactos según la encuesta de Gesop para LA OPINIÓN / LOZ

Zamora piensa otra cosa

La situación cambia, sin embargo, cuando se pregunta a los zamoranos por sus preferencias. En este caso, casi un 30% de los encuestados apuesta por una suma de izquierdas capitaneada por el PSOE para arrebatar el gobierno al Partido Popular después de casi cuarenta años. Una opción preferente respecto al pacto de PP y Vox, que sería apoyado por el 27% de los zamoranos, mientras que tan solo un 22% optaría por la pinza del bipartidismo a la ultraderecha.