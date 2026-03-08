Algunas ciudades a primera hora de la mañana tienen un aire de melancolía. Esa mañana hacía frío, un frío húmedo que calaba los huesos.

El 8 de marzo amaneció sin sobresaltos. Una fecha señalada que aunque no levante la voz camina con paso firme tintada de historia. Es, sobre todo, un día que obliga a mirar. Y mirar, bien lo sabemos, no siempre ha sido un acto inocente.

María se había despertado antes de que la alarma ejerciera su trabajo con autoridad. Ya era costumbre: una rutina que se había convertido en su aliada más aburrida, pero también en su pequeña dosis de dignidad.

Cada mañana se sacudía la pereza por inercia, no por virtud. Aquella no fue distinta: se desperezó sin ganas, arrastrando el sopor de siempre, aunque se permitió unos minutos de tregua antes de poner el pie en el suelo para notar la madera fina bajo la planta. Se quedó un instante boca arriba, mirando al techo, y pensó -sin dramatismo— que el mundo se sostenía por insistencia, como esas puertas antiguas que siguen en su sitio porque alguien las empuja cada día.

Se levantó y fue a la cocina a prepararse el café, como cada mañana.

Sin titubeos, cogió la taza con manos firmes y se preguntó en qué momento le dejaron de pertenecer del todo y pasaron a ser herramientas de otros. Eran unas manos delicadas, sin vocación de símbolo. No habían firmado manifiestos. Habían hecho cosas menos vistosas, pero igual de necesarias.

Tardó más de una hora en arreglarse. No fue por coquetería; los lunes le concedían ese margen generoso antes de empezar su frenética jornada laboral.

Al cerrar la puerta de su casa, respiró hondo y emprendió el camino hacia el hospital, donde la esperan pacientes que, por su estado, hoy no sabrían distinguir entre un lunes cualquiera y este 8 de marzo.

Al fichar en la entrada, vio que en uno de los tablones alguien había prendido un pequeño lazo de color morado.

María se cambió de ropa y se reunió con su equipo para revisar todos los expedientes y evaluar cada cambio existente en el estado de los pacientes.

Después recorrió el pasillo hasta la habitación 613. Llamó antes de entrar, aunque sabía que no necesitaba el permiso del paciente para poder hacerlo.

Un acto de cortesía que no quería perder.

Aquel anciano estaba en la cama con la mirada perdida, pero cuando ella se acercó a ajustar la medicación, él giró la cabeza y la miró. No era una mirada cualquiera. Era la mirada de quien espera noticias del frente. Y entonces preguntó:

— ¿Qué día es hoy?

— 8 de marzo — contestó ella.

El hombre se quedó callado unos segundos, la miró a los ojos y le dijo

— Gracias, hija.

Aquella palabra le trajo algunos recuerdos.

Así era como la llamaba su madre. Una persona que dedicó toda su vida al cuidado de su familia. Nunca le habló de sus derechos de forma abierta, pero sí le enseñó a no pedir disculpas por ser mujer.

Depende de la conveniencia, la historia es una narradora descuidada: suele recordar el ruido y olvidar la sensatez. Sin embargo, la memoria –que es algo obstinada– hace justicia donde los textos fallan, rememorando que las mujeres han sostenido el mundo con esa mezcla de paciencia y resignación, con destreza y sin alardes, porque lo esencial no suele anunciarse con tambores ni trompetas.

Ellas han ofrecido su hombro para secar lágrimas, han construido hogares bordados de ternura, han mantenido en pie matrimonios que muchos creían firmes por méritos propios. Mujeres que callaban su propio cansancio después de una larga jornada y se acostaban cuando otros ya dormían.

En infinitas ocasiones, el mundo les dibujó un mapa con límites invisibles. No eran muros de piedra, aunque pesaban de igual manera: mandatos heredados, miedos disfrazados de costumbre, silencios impuestos y voces que gritaban "eso no es para ti". Su universo quedó reducido al cuidado de la casa. Pero, fue en ese espacio limitado donde libraron su batalla más silenciosa: la de mantener su propia supervivencia.

Este día no debería servir para levantar trincheras, sino para afinar la mirada: para recordar el trabajo invisible, y para saber que mañana –cuando el calendario cambie de hoja– ellas seguirán estando aquí.