La creatividad más zamorana, en la muestra de Las Edades
La exposición "EsperanZa" de la Fundación de Las Edades del Hombre reúne un total de 85 piezas de arte de primer nivel, entre ella 16 vinculadas con Zamora bien por ser realizadas por artistas de la provincia o bien por pertenecer a la Diócesis de Zamora.
"En las últimas exposiciones la cifra de piezas locales ha ido en aumento y lo que hemos intentado que, en la medida de lo posible, las obras seleccionadas de Zamora no hubieran estado en RemembranZa", aunque en algunos casos "ha sido inevitable", como el Cristo de las Injurias o los doctores de la Iglesia de Morales del Vino, certifica el comisario científico de la muestra de Las Edades del Hombre, Sergio Pérez Martín.
San Cipriano
La aportación zamorana arranca en San Ciprianocon La Anunciación de Toro, realizada en arenisca a comienzos del siglo XIV por el maestro de la Virgen Calva con una policromía atribuida a Domingo Pérez y que por primera vez toma parte en una muestra.
Primer templo diocesano
La bienvenida en la Catedral la da, en una vitrina, entre otras piezas, la cruz parroquial de Losilla de Alba, uno de los pueblos afectados por los fuegos, realizada sobre plata por Andrés Gil.
Enfrente se encuentras el tríptico , en óleo sobre lienzo, titulado "Estampas del campo zamorano" de Antonio Pedrero que aproxima a Castroverde de Campos, Moraleja de Sayago y El Pego, o los tres cuadros de Satur Vizán que invitan a reflexionar sobre la vida actual.
La contribución contemporánea prosigue con la exhibición por primera vez de "Maternidad" un bronce de Baltasar Lobo que habitualmente está en el edificio principal de la Diputación de Zamora.
El visitante avanza y se topa con el impresionante cuadro de Ele Pozas titulado "Angustia", una propuesta en formato redondo de grandes dimensiones que transmite la vulnerabilidad de los niños.
Antes de acceder al segundo movimiento, se encuentra la pintura "Martirio de San Juan Bautista", atribuida a Giulio Cassarino en el primer tercio del siglo XVII y fiel copia de un cuadro que Caravaggio. Este lienzo de la seo permanece en su emplazamiento habitual "porque a nivel a iconográfico encajaba al estar situado en el acceso a la zona de los martirios" precisa Pérez.
En el tercer movimiento se localiza el Santísimo Cristo de las Injurias, escultura que ocupa un lugar relevante en la disposición de la muestra.
El crucificado, sin piezas a su alrededor, brilla en su diálogo con otras esculturas hechas por Diego de Siloé.
También en este ámbito figura el Calvario, a caballo entre la abstracción y la figuración, que hiciera en 1964 el escultor Tomás Crespo Rivera.
Llama la atención la belleza del Resucitado, que inició Juan de Montejo y acabó Gaspar de Acosta, con policromía de Juan de la Talaya, situado en medio del coro. Habitualmente la pieza enriquece la capilla del Santísimo de la Catedral de Zamora, aunque procede de un retablo que perteneció a la iglesia de San Juan. "Esta magnífica obra nunca se había exhibido" certifica, Sergio Pérez.
El comisario científico de "EsperanZa" comparte que se barajó colocarlo "bajo el cimborrio, pero en este punto Cristo volviendo a la vida de Venancio Blanco quedaba espectacular". Dado que el Cabildo "nos daba la posibilidad de abrir el coro, se quiso aprovechar y hacer que fuese visitable ya que una zona muy deseada por los visitantes y se optó por colocar esta pieza tan llamativa" sostiene.
En la zona dedicada a "Los sacramentos" se ubica otra obra de Juan de Montejo. "Desposorios de la Virgen", en madera policromada, dorada y estofada del último tercio del XVI, se estima que pudo pertenecer a un retablo mayor de una capilla particular de la iglesia de San Juan.
No muy lejos se exhibe una de las joyas catedralicias, la Custodia Procesional efectuada principalmente por el platero Pablo de Ávila en 1515. "Es una pieza absolutamente sobresaliente" enfatiza el doctor en Historia del Arte.
La capilla de San Bernardo centra la temática de La Anunciación. En ella puede verse esta temática pintada por El Greco, por un joven Pablo Picasso y esculpida por Juan de Badajoz el Viejo.
El relieve labrado en piedra que se encuentra en la capilla de Santiago, la zona de arte pétreo del Museo Catedralicio, se descubrió durante las obras de acondicionamiento del primer templo diocesano de cara a RemembranZa.
Nuevas aportaciones
La muestra "EsperanZa" también permite que el público descubra elementos hallados con la liberación de lucillos de la seo años atrás. Es el caso del báculo de Pedro II obispo de Zamora localizado en una prospección hecha en 2010 y rescatado hace diez años.
La singular pieza, efectuada en madera hacia 1300, está exhibida en una vitrina y rodeado de los tapices de la Capilla Capitular.
Las esculturas de San Gregorio Mago, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, los doctores de la Iglesia procedentes de un retablo de Morales del Vino restaurados para la ocasión, regresan a Las Edades.
La representación zamorana se completa con dos extraordinarias creaciones. La escultura de Cristo Salvador de Abezames, depositada en el Museo de Arte Sacro de Toro, hasta el momento nunca había sido expuesto en una propuesta de la fundación vinculada a las diócesis de la región.
La obra, en madera policromada de 1543 atribuida recientemente al taller de Jacques Bernal, "es muy relevante" y visualmente juega con el cuadro que tiene detrás, "Cristo en Majestad rodeado de santos", pintado por Gil de Encinas en el primero tercio del XVI con una singular iconografía que bebe de elementos medievales, que cierra la recta final de "EsperanZa", tras contemplar pinturas de Velázquez o Berruguete o el emblemático Cristo de la Paciencia de Nicolás Salzillo.
