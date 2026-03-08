Por un 8M feminista de lo obvio contra el burka de la desigualdad

Igual que en los confusos tiempos de las viejas guerras mundiales del siglo pasado que vivió Bertolt Brecht, en los nuevos tiempos contemporáneos de bombardeos de Estados Unidos contra Irán y el consiguiente carajal de amigos, enemigos y "aliados terribles o perdedores como España" -en palabras de Trump- hay que volver a decir con el dramaturgo: "¡Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio!"

Es obvio que se trata de una guerra en toda regla, o sea, sin reglas establecidas en los organismos internacionales, como ya sucedió en otras llamadas operación amanecer rojo, libertad duradera o tormenta del desierto en otros países de la petrolífera zona. Una guerra que se nombra de manera genérica como ataques o bombardeos, porque aún no ha sido bautizada con un nombre. Pero que puede ir camino de añadir sólo un número ordinal a la segunda guerra mundial: la tercera.

Es obvio que no es una guerra para defender a las mujeres iraníes de la falta de derechos del régimen talibán. No es una guerra para liberar a las mujeres del control machista de los gobernantes de Irán porque esa situación es igual o peor en otros países que son aliados políticos y económicos de Israel y Estados Unidos en la zona.

Ninguna guerra ha sido provocada históricamente por una mujer. La mítica Guerra de Troya en la antigüedad no fue para liberar a Helena de su rapto, sino para controlar las rutas comerciales. Más cerca, el Cerco de Zamora fue consecuencia de la rivalidad por el trono de los dos hermanos de Doña Urraca que se disputaban ese poder en manos de los hombres históricamente.

Es obvio que no es una guerra para liberar a las mujeres del burka, ni a las personas LGTBI que incluye a las mujeres lesbianas y transexuales, como defiende la Señora Ayuso para acusar a las mujeres feministas de no apoyar la guerra.

Es obvio que en esa guerra mueren las mujeres iraníes en los ataques indiscriminados, como lo es que las mujeres de todo el mundo son asesinadas por los hombres que las consideran de su propiedad, víctimas de una violencia de género que los partidos de la extrema derecha niegan que exista.

Es obvio que existe una brecha salarial y de acceso al trabajo que está suficientemente demostrada en las estadísticas y en el día a día, pero que se sigue negando con la justificación de que las leyes son iguales para todos, hombres y mujeres. Es obvio que hay mujeres que no trabajan pero acaban derrengadas al final del día porque su trabajo es invisible, se hace en casa, y no es ni pagado ni agradecido. Es obvio que hay a quienes les preguntan en la entrevista de trabajo si están embarazadas, si tienen hijos, o si quieren ser madres.

Es obvio que hay mujeres que sufren acoso sexual para poder mantener su puesto de trabajo, que tienen que aguantar que les tiren los tejos y luego se defiendan diciendo "¿Y tú cómo ligas?, como defendía un compañero de partido al alcalde de Móstoles, acusado de acoso laboral y sexual.

Es obvio que el embarazo es cosa de dos pero el aborto es un pecado original de las mujeres, pese a que hayan sufrido agresiones sexuales y violaciones, "porque solas o borrachas salieron de casa". Porque a las mujeres se las critica igual si se tapan o se destapan: "Con burka o minifalda, quiero llegar a casa".

Es obvio que hay mujeres olvidadas de la historia, del arte, de la cultura, de la ciencia que cambiaron el mundo y consiguieron derechos para todos.

Y es obvio que hay que seguir defendiendo lo obvio desde el feminismo, que defiende la igualdad de mujeres y hombres y no la superioridad o dominación de ninguno de ellos.

Porque sigue habiendo hombres y mujeres que visten con un burka a la realidad y a las estadísticas que demuestran la obviedad de la desigualdad, para no ver cara a cara a las mujeres que sostienen el mundo.

Y porque cada vez hay más "talibanomachistas" que llaman feminazis a las mujeres y hombres que defienden la igualdad.