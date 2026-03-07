Zamora "tiene ya un centro de autismo", con un millón invertido por la Junta

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha contestado a las críticas de la asociación Zamora TEA, que lamentó que mientras el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, Caja Rural y CaixaBank le habían ofrecido apoyo económico para acondicionar un centro de día para personas adultas con autismo en Zamora, la Junta de Castilla y León no lo había hecho.

Al respecto, Blanco ha recordado que en la ciudad existe ya un centro de autismo en el que el Gobierno autonómico ha invertido más de un millón de euros y que "en el año 2019, cuando yo entré de consejera, fue una de las primeras visitas que realicé a ese centro".

También ha precisado que se trata de unas instalaciones amplias para el que la Junta aportó más de un millón de euros para la Asociación de personas con autismo de Castilla y León y que ese centro sigue estando ahí y prestando servicios, por lo que "cualquier entidad sobre autismo podría o debería beneficiarse de ese centro y la Junta de Castilla y León, reitero, invirtió un millón de euros". Por ello, ha señalado que no se puede negar el compromiso del Gobierno autonómico, "con las personas con autismo en este caso, pero también con las personas con discapacidad, con el apoyo a las diferentes entidades de la provincia y de la Comunidad", ha declarado Isabel Blanco a preguntas de los periodistas en Zamora.

La asociación Zamora TEA inició el jueves las obras de adecuación de un local de 500 metros cuadrados ubicado en la calle Puentica para destinarlo a centro de día para adultos con autismo con una veintena de plazas y prestar también otros servicios.

Bono infantil

Preguntada por la resolución del bono infantil, Blanco ha detallado que a la primera resolución parcial que ya ha habido se sumará una segunda que se publicará antes de que acabe el plazo de seis meses desde la convocatoria de esas ayudas. Tras esa nueva resolución quedarán pendientes únicamente las últimas subsanaciones que sea necesario realizar.