¿Es lo mismo prostitución que trabajo sexual? Una experta lo aclara en Zamora y otro desvela los resultados de la intervención terapéutica con maltratadores

Una jornada sobre servicios sociales, políticas de igualdad y violencia de género promovida por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora junto al Movimiento Feminista Libres e Iguales de la ciudad ha formado a cerca de 75 profesionales del sector con los que se han abordado experiencias de trabajo y conocimiento sobre la igualdad.

Entre los ponentes han figurado la catedrática de Psicología de la UPSA Carmen Delgado, que ha aportado conocimientos sobre la prostitución y ha advertido de que "la realidad de las investigaciones científicas, que recogen datos, nos muestra que la prostitución es, sobre todo, violencia".

Al respecto, ha querido desterrar los mensajes que la venden como "trabajo sexual" porque "para nada" lo es ni se trata de decisiones individuales de las mujeres prostituidas sino que "llegan a esa situación porque no tienen otra y lo que se vive es violencia". Ha admitido que una ley abolicionista no va a acabar con la prostitución como tampoco se acaba con los crímenes porque haya leyes que penalicen el asesinato, "pero lo que no podemos es legalizar algo que es un atentado contra la igualdad" y que "refrenda un modelo de sexualidad que es de dominación, se busca ejercer dominio de hombres sobre mujeres".

Carmen Delgado ha opinado, en contra de lo que piensa la mayoría, que no ha habido retroceso en la lucha por la igualdad entre los jóvenes, sino "un gran avance", ya que el 70% de los jóvenes piensa que la violencia de género es un problema social muy grave, "lo que pasa es que hay un rechazo a denominarse feministas".

Intervención terapéutica con maltratadores

El coordinador de un programa terapéutico de intervención con hombres que han ejercido la violencia machista, Jorge Freudhental, que ha estado presente en la jornada, ha indicado que los niveles de reincidencia entre los que pasan por ese programa son menores que los de otros condenados por violencia de género que no lo siguen.

Por ello, ha subrayado la importancia de trabajar con los hombres la igualdad. Sobre el programa que imparte, ha explicado que su labor tiene mucho de trabajo psicoeducativo para ir desmontando algunas ideas y ofrecer marcos de referencia que sean válidos para todos dentro de la igualdad, con el fin de que los cambios sean duraderos en el tiempo, fiables y permanezcan.

Por su parte, la exsecretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo ha criticado que algunos ayuntamientos solo trabajen la igualdad el 25N "como si fuera el día de Fátima" y frente a ello ha aplaudido el trabajo "constante" del Ayuntamiento de Zamora en esta materia.