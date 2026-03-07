El obispo de Zamora, Fernando Valera, de cumpleaños: ¿Cuántas velas sopla?

La diócesis de Zamora está hoy de celebración: este sábado cumple años el obispo, Fernando Valera. El prelado sopla este 7 de marzo 66 velas y la Iglesia zamorana lo celebra "con afecto y gratitud".

Nacido en Bullas (Murcia), Valera llegó a Zamora en diciembre de 2020 y, desde entonces, se ha convertido en un rostro cercano y habitual en parroquias, encuentros pastorales y actos diocesanos.

En esta jornada, la Iglesia diocesana felicita al obispo y "damos gracias a Dios por el don de su vida y por su ministerio episcopal al servicio de Zamora". Su dedicación pastoral, su cercanía con sacerdotes, consagrados y laicos, y su empeño por impulsar la vida cristiana en las parroquias "marcan el camino de la diócesis en estos años".

Por este motivo, desde la diócesis invitan a todos los fieles a "encomendarle en la oración para que el Señor le conceda salud, fortaleza y serenidad en su tarea de pastor".