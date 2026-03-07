Nuevos desprendimientos en Zamora: caen cascotes de una fachada de Santa Clara

Un desprendimiento de cascotes en la céntrica calle Santa Clara de Zamora ha obligado a movilizar a los Bomberos de Zamora, que han intervenido alrededor de las 11 de la mañana para asegurar la zona y retirar los elementos sueltos de una fachada histórica. Parte de la vía, la que da precisamente a un establecimiento comercial, ha quedado acordonada mientras los efectivos trabajaban con el vehículo de escala para revisar el punto afectado y evitar nuevos desprendimientos.

Por fortuna, no hay que lamentar daños personales a pesar de tratarse de una zona peatonal de trasiego comercial, sobre todo, durante un sábado por la mañana.

Intervención de los bomberos tras la caída de cascotes / Víctor Garrido

La Policía Municipal se ha trasladado hasta el lugar para regular el tránsito peatonal.

La zona afectada permanece delimitada a la espera de una valoración técnica más detallada que determine la necesidad de nuevas medidas de seguridad o trabajos de reparación. La caída de fragmentos desde fachadas antiguas es un episodio que, aunque puntual, se repite ocasionalmente en Zamora, sobre todo, en jornadas de lluvia y viento como las que tendrán lugar este fin de semana.