Nuevos desprendimientos en Zamora: caen cascotes de una fachada de Santa Clara
No hay que lamentar daños personales a pesar de tratarse del eje comercial durante una jornada de sábado
T. S.
Un desprendimiento de cascotes en la céntrica calle Santa Clara de Zamora ha obligado a movilizar a los Bomberos de Zamora, que han intervenido alrededor de las 11 de la mañana para asegurar la zona y retirar los elementos sueltos de una fachada histórica. Parte de la vía, la que da precisamente a un establecimiento comercial, ha quedado acordonada mientras los efectivos trabajaban con el vehículo de escala para revisar el punto afectado y evitar nuevos desprendimientos.
Por fortuna, no hay que lamentar daños personales a pesar de tratarse de una zona peatonal de trasiego comercial, sobre todo, durante un sábado por la mañana.
La Policía Municipal se ha trasladado hasta el lugar para regular el tránsito peatonal.
La zona afectada permanece delimitada a la espera de una valoración técnica más detallada que determine la necesidad de nuevas medidas de seguridad o trabajos de reparación. La caída de fragmentos desde fachadas antiguas es un episodio que, aunque puntual, se repite ocasionalmente en Zamora, sobre todo, en jornadas de lluvia y viento como las que tendrán lugar este fin de semana.
