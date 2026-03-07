Marwán, músico: "La canción de autor actualmente resulta más necesaria que nunca"

El cantautor y poeta Marwán regresa a la ciudad. Tras actuar hace dos ediciones en La liturgia del vermú, impulsado desde el Teatro Principal de Zamora en ese momento en el claustro del Seminario, el músico tocará el sábado día 7 de marzo a las 21.00 horas en el liceo municipal.

Vuelve a Zamora, pero en un formato muy distinto a su anterior actuación.

Tengo muchas ganas de actuar en el Teatro Principal porque estos espacios siempre invitan a que los conciertos sean muy especiales y muy íntimos. Además, esta gira ya es especialmente íntima. Son conciertos en acústico donde por una parte canto, también recito alguno de los poemas de mis libros. Y, además, le doy un micrófono al público, y de una urna una voy sacando papelitos y alguno de los asistentes me puede ir haciendo preguntas. Se llama "Un encuentro más allá de las canciones" y queríamos hacer algo especial entre disco y disco.

Marwán. / Cedida

Un recital en acústico es algo habitual, pero dar voz al público...

Eso no lo habían hecho nunca, desde luego. Es una experiencia única, si te soy sincero. Cuando lo hicimos en los primeros conciertos resultó bestial poder charlar con la gente, que te pregunten cosas íntimas, o que te cuenten lo que sienten ellos con tus canciones. Para mí está suponiendo, en primer lugar, el reencuentro con el público porque llevo seis meses donde apenas había tocado y lo echaba mucho de menos y , sobre todo, el poder volver a hacer una gira con guitarra resulta muy especial.

¿Por qué?

Porque últimamente es verdad que ejercito más de "showman", con toda la banda que de cantautor. Yo sin tocar la guitarra, bailando, saltando por el escenario, dando un espectáculo un poco más enérgico, y, de repente, hacer un espectáculo más recogidito donde voy a repasar desde el primer hasta el último disco. Además, tocaré algunas canciones que en la anterior gira no han estado y que mucha gente sé que echa de menos y también recupero canciones que, a veces, han desaparecido de mi repertorio. Me encanta recuperarlas porque para mí son algunas de las mejores, como pueden ser algunas baladas bellísimas, que se unen con esa intimidad de las preguntas y de los poemas.

Combina sus dos vertientes creativas la música y la poesía. ¿Qué pesa más en usted en estos momentos?

Yo soy músico. Soy un músico que escribe poemas. Lo que pasa es que con la poesía, a veces, he tenido tanto éxito, que la gente pensó que era un poeta que empezó a escribir canciones. Yo soy músico y, de hecho, ahora mismo llevo 29 años escribiendo canciones y es de donde procede casi todo mi bagaje como artista. Posteriormente, irrumpió la poesía con mucha fuerza y, sobre todo, me sorprendió que la gente viralizó mis poemas y eso hizo que me regalaran una carrera como poeta que no esperaba.

Algo extraño...

Totalmente. Fue algo rarísimo que sucediera, pero fue una época súper bonita en la que vendíamos decenas, decenas y decenas de miles de libros. Fue muy bonito que, de repente, se llenaran nuestros conciertos o nuestros recitales con cientos y cientos de jóvenes. Creo que todo sucedió al calor de las redes sociales. En ellas hay la costumbre de consumir pequeñas frases o escuchan un vídeo de TikTok con un estribillo o buscan algo que tenga una frasecita o algo corto. El poema encaja bastante en el término de la brevedad. Los poemas cortitos que además son bastante sentimentales o tienen como un golpe de efecto o algún juego de palabras, siento causaban mucho impacto en la gente y los acogieron con mucho cariño y los compartieron mucho.

"Mi música tiene un pie totalmente en la canción de autor, pero tengo otro pie en el pop y yo creo que si mi música sonara en la radio vendría más público a mis conciertos"

Su música ¿también causó ese impacto?

Supongo que sí, pero mi música tiene unas las letras que son bien poéticas y no puede ser considerado "fast food". Mi música tiene un pie totalmente en la canción de autor, pero tengo otro pie en el pop y yo creo que si mi música sonara en la radio vendría más público a mis conciertos.

El músico Marwán. / Alberto Ortega (Europa Press)

¿Es más necesaria que nunca la canción de autor?

Yo creo que sí, fíjate, y no es porque yo haga canción de autor, es que llevamos unos años donde desde el COVID la deriva de los autoritarismos, del auge del fascismo de la ultraderecha, del auge de estos políticos que quieren destruir todo aquello que se conquistó a base de grandes luchas, esas leyes que imponían la igualdad, que trataban de establecer el estado de bienestar... todo eso se está desmantelando. A esto se unen los discursos xenófobos, los discursos autoritarios, la política de la ley del más fuerte, que es una brutalidad y lo cierto es que la canción de autor siempre ha sido lo contrario a eso. Además, ahora reinan otros tipos de música que yo siento que, sinceramente, hablan de consumo y de sexo, de depravación y de riqueza vacía. Ese tipo de música es el brazo armado del neoliberalismo y yo siempre he sentido que la canción de autor es el brazo armado de la justicia social o de la lucha por la justicia, que es muy diferente a lo que está sucediendo ahora. Por eso creo firmemente que ahora es muy necesario la canción de autor.

"La canción de autor es el brazo armado de la justicia social"

Este cambio social ¿está calando más en las canciones que forman parte del álbum que está ultimando?

En algunas sí y en otras no. La verdad que he hecho un disco bastante de amor y desamor, porque también hablo mucho de cosas más personales en mis canciones, y he vivido unos años bastante movidos en ese sentido. Es un disco que está más basado en la ternura. Mi forma de luchar no va a ser tanto con el mensaje, sino con la forma del mensaje. No tanto con el fondo, sino con la forma del fondo. Son canciones donde se habla mucho de la ternura, mucho del amor, mucho de la cercanía, mucho de la necesidad del contacto físico más que canciones sociales, aunque también hay algunas.

Y ¿cómo va el disco?

El planteamiento es que esté en la calle a finales de año, aunque no sé la fecha. Todavía tampoco sé título.