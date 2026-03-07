Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manifestación del 8M en Zamora: horario, recorrido, consignas y canciones

Marcha feminista, concierto, actividades y reivindicaciones bajo el lema "¡A las calles!"

Manifestación del 8M en Zamora durante 2025

Manifestación del 8M en Zamora durante 2025 / Alba Prieto

Tania Sutil

Tania Sutil

Zamora vuelve a las calles para celebrar este domingo el Día Internacional de la Mujer con una convocatoria que llama literalmente a ocupar el espacio público: “¡A las calles!". Bajo este lema, la Asamblea Abierta Feminista de Zamora ha organizado una programación que combina denuncia, participación ciudadana y reivindicación social con el objetivo de visibilizar las luchas y demandas de las mujeres de la provincia.

La manifestación arrancará a las 11:30 horas con diversas actividades en La Marina, punto de encuentro previo a la movilización principal. A las 12:00 horas dará comienzo la manifestación, que recorrerá las calles de la capital para reclamar igualdad real, derechos laborales, reconocimiento de los cuidados y un compromiso firme contra las violencias machistas. Tras el recorrido por Santa Clara, alrededor de las 13:00 horas está prevista la lectura del manifiesto, en la que se pondrá voz a las reivindicaciones feministas locales.

ACTIVIDADES

11:30 Actividades en La Marina: globoflexia, pintacaras y creación de pancartas.

12:00 MANIFESTACIÓN con recorrido largo hasta la Plaza Mayor

13:00 Lectura de manifiesto

13:10 Concierto

Cartel 8M.

Cartel 8M. / Asamblea abierta 8M Zamora

La programación culminará con un concierto en la Plaza Mayor a cargo de "Las titis" que busca convertir la jornada en un espacio de celebración de la lucha colectiva.

Cancionero

Si escaneas este código QR, podrás descargarte todas las canciones que las organizadoras han preparado para este domingo y poder entonarlas al unísono.

Noticias relacionadas y más

Aquí van algunas de las letras y consignas:

Música “Bella Ciao”

Esta mañana, me he dado cuenta que hay que luchar, que luchar, que luchar

char chá

char chá

char chá

Esta mañana, he decidido, derrotar al capital (x2)

No somos dos, somos millones, seremos miles, miles, miles, más más más.

Hombro con hombro, codo con codo, nos vamos a liberar (x2)

Oh compañera, vente conmigo, que el patriarcado juntas vamos a vencer.

Oh compañera, yo voy contigo, feminista quiero ser (x2)

Música: “Que la detengan”

Que nos detengan, que somos feministas, malvadas abortistas y no nos pueden controlar.

Que nos detengan, que estamos en la lucha, salimos a la calle y no vamos a callar

Música: “Que llueva, que llueva”

Que llueva que llueva y VOX esté en la cueva,

las mujeres marchan, las brujas se levantan.

Que sí, que sí, que hoy he decidido yo

OTRAS CONSIGNAS Y LEMAS

  • ¡Aborto legal, en el hospital!
  • El reparto de tareas que se enseñe en las escuelas
  • ¿A cuántas más nos tienen que matar?
  • Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío
  • La calle y la noche también son nuestras
  • Aquí estamos las feministas
  • No estamos todas faltan las asesinadas
  • Tranquila, hermana, aquí está tu manada
  • Mujer, escucha, únete a la lucha

