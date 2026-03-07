Leticia García ensalza el "kit para autónomos" anunciado por Mañueco

El nuevo "Bono Recupérate" planteado por el Partido Popular busca convertirse en una ayuda para todos esos autónomos que se encuentren en una situación de baja por enfermedad "para recuperarse de su salud y también para recuperar la actividad económica", destacó Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora.

"Si los ciudadanos nos dan su confianza del Kit Autónomos ayudar a aquellos autónomos que enferman como saben las dificultades que tienen devolviéndole hasta tres meses de cotizaciones cuando están en una baja por enfermedad", explicó la popular durante su participación en una mesa electoral instalada en la Plaza de Castilla y León de la capital zamorana.

García se dirigió especialmente a los autónomos, "esas personas que trabajan cada día en una provincia como Zamora, que es esencial y tradicionalmente emprendedora y que están sufriendo el castigo del Partido Socialista que machaca a los autónomos", pronunció.

En este sentido, la candidata lamentó que desde que Pedro Sánchez gobierna este país, se ha ido "incrementando constantemente los impuestos y las cotizaciones, poniendo en serias dificultades a los autónomos zamoranos".

Los candidatos del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León de cara a las Elecciones Autonómicas del próximo 15 de marzo participarán en una Mesa Electoral. / Victor Garrido / LZA

Por contra, García resaltó las medidas puestas en marcha por el PP como la implantación en Castilla y León de la Tarifa Cero de forma pionera que supone devolverle las cotizaciones a los nuevos autónomos durante 18 meses, así como el Programa Relevacyl dirigido al relevo de autónomos cuando el titular de un negocio se jubila llegando hasta los 20.000 euros. Y, por último, el Cheque Comercio Rural para ayudar a las pequeñas empresas comerciales esenciales en las pequeñas localidades.

Entre las nuevas medidas que se plantean por el PP, se encuentran el refuerzo del Programa Relevacyl para extenderlo a los agricultores y ganaderos que sean autónomos, el bono de 300 euros para ayudar a las cotizaciones sociales de los autónomos y el aumento del Cheque Comercio Rural llegando a 5.000 euros para todos los comercios nuevos en el mundo rural, que se reformen o que adquieran un vehículo para la actividad. "Todo esto queremos acompañarlo de nuestro programa de Impuestos Cero porque queremos que la fiscalidad en nuestro mundo rural sea favorable, por eso abogamos por Impuestos Cero en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando sea para la adquisición de un local para el negocio", detalló García.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, participó en la mesa electoral en la céntrica calle de Santa Clara para mostrar su apoyo a la candidatura, que definió de "privilegiada" por contar con dos actuales consejeras de la Junta de Castilla y León, Leticia García e Isabel Blanco.

En relación al tema de la jornada, Martínez-Maíllo quiso referirse al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Hay un autónomo en España que se llama Zapatero que cobró 500.000 euros sin hacer nada. Haciendo informes de corta y pega o informes orales para una empresa interpuesta que luego cobró de Plus Ultra, que es una empresa que fue rescatada por todos los españoles con dinero público", declaró.

"Frente a un autónomo que hace informes de corta y pega, están los autónomos que todos los días se levantan por la mañana y trabajan, y que están fritos a impuestos por el gobierno de España", subrayó.

Por último, alabó la política de Alfonso Fernández Mañueco "completamente distinta de apoyo a los autónomos y de bajada de impuestos que se ha demostrado que es la mejor manera de apoyar al empresariado y los autónomos", concluyó.