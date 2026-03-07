Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
Ha ocurrido pasadas las 10 de la mañana en la calle Ferrocarril
T. S.
Colisión múltiple en Zamora capital para arrancar el fin de semana que se ha saldado con dos personas heridas, una niña de 11 de años y una mujer de 44.
Todo ha ocurrido pasadas las 10 horas en la calle Ferrocarril de Zamora, cuando tres vehículos han colisionado entre sí. Los sanitarios han acudido al lugar de los hechos para atender a la mujer y a la menor, ambas con heridas y dolores a consecuencia del impacto.
Hasta allí se han trasladado también agentes de la Policía Nacional, Municipal y el Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender a las heridas.
