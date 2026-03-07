Una clase escolar toma el centro de Zamora. Descubre el motivo

Una de las aulas que hay en la actualidad en los centros educativos se ha reproducido en la céntrica plaza de la Constitución de Zamora.

La acción la ha llevado a cabo la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Enseñanzas no universitarias de Zamora y Provincia, FAPA Zamora, para otorgar visibilidad a la enseñanza pública.

La acción desarrollada. / Victor Garrido / LZA

Sobre cada uno de los pupitres había un código QR que remitía al testimonio de una persona que contaba su experiencia en la enseñanza pública dentro de la campaña “la clase* de las familias”, impulsada por las federaciones de familias de la educación pública de Castilla y León para visibilizar y poner en valor el papel fundamental de la escuela pública en nuestra sociedad.

“Es una acción para apoyar la educación pública, la educación de todos y para todos” remarcó la presidenta del colectivo en Zamora, Carmen Junquera.

“El apoyo de las familias resulta fundamental” ya que el próximo día 17 de marzo comienza el plazo de matriculación de cara para el siguiente curso escolar.

Escanean un código QR situado en una de las mesas. / Victor Garrido / LZA

Desde FAPA Zamora aluden a las fortalezas de la escuela pública, que “es la que más servicios presta” y remarca que “tiene que seguir en el medio rural”.

Pancartas

De manera paralela en muchos de los colegios públicos desde hace días puede observarse una pancarta de apoyo a la escuela pública. Esta otra acción puesta en marcha años hace años y que tiene lugar en toda Castilla y León.