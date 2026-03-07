Chollos y 1.000 euros en premios en la Feria del Stock de Zamora

Más de una veintena de comercios ofrecen durante este fin de semana grandes descuentos en sus productos. Chollos que se pueden encontrar en un mismo espacio: en la 19ª edición de la Feria del Stock de Zamora, que tiene lugar en Ifeza.

Una excelente oportunidad para los consumidores, pero también para los comerciantes que buscan liquidar los productos de la temporada. "Queremos animar a todos a que bajen, disfruten del comercio de Zamora, de sus ganas y de sus chollos", expresó el presidente de la Asociación de Empresarios de Comercio (Azeco), Ruperto Prieto, durante la apertura de la feria.

En total, son 25 comercios, principalmente de Zamora capital, aunque también de otros municipios de la provincia como Benavente y Toro, a los que se suman ocho concesionarios de automóviles, que ofrecen vehículos de ocasión con precios especiales.

Gangas limitadas que se podrán descubrir durante este sábado 7 y domingo 8 de marzo, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de 1.000 euros en vales de compra, repartidos en premios de 50 euros para gastar dentro de la propia feria.

"Un buen plan para pasar el día en familia, especialmente ante la incertidumbre meteorológica del fin de semana", destacó Prieto, recordando que el recinto cuenta también con hinchables para los niños y zona de bar para descansar y tomar algo.

Asimismo, para facilitar la asistencia a la Feria del Stock, se cuenta con un servicio de autobús gratuito desde La Marina hasta el recinto ferial de Ifeza.

Nueva edición que se augura será un éxito de público y ventas, consolidándose como una de las citas comerciales más longevas de este tipo en Castilla y León.