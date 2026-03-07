Abascal, aclamado en Toro por 300 personas, arremete contra PP y PSOE

Desde una hora antes los líderes de Vox en Zamora, encabezados por la número 1 en la lista provincia, Marisa Calvo, esperaban en el Alcázar de Toro la llegada del líder nacional, Santiago Abascal. En la mesa del merchandising mucha bandera española, de la Guardia Civil y de la Legión, calcetines con el "aguilucho", llaveros de Franco y un par de jovencitos de aire retro vendiendo ejemplares de "Santiago y cierra España", de Ramiro de Maeztu (con escaso éxito, por cierto).

Abascal y Marisa Calvo (con gorra), conversan con los jóvenes en Toro. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Llegó Santiago Abascal con el candidato a presidir la Junta, Carlos Pollán y en el corto paseíllo hasta el enclave de atención a los medios de comunicación tuvo ocasión de recibir la calurosa bienvenida de los allí congregados, en torno a las 300 personas entre las que destacaban los grupos de jovencitos que se apuntan a las ideas del partido más a la derecha del arco parlamentario (una niña se cubría con una enseña con la leyenda "Legionarios a morir"). Vítores a Abascal y el consabido "Pedro Sánchez, hijo de puta" fueron las consignas más coreadas.

Se le preguntó a Abascal, bajo una tímida lluvia, por su exmano derecha Ortega Smith: "No he hablado con él y sobre esto quiero decir que a mí no me gustan las telenovelas", interrogado por cómo queda el grupo municipal de Madrid después de que otros dos ediles también hayan apoyado al díscolo. Abascal ha recordado que él dirige su partido por los votos de los afiliados y que nadie está obligado a estar en Vox. Eso sí quien se quede está "obligado a cumplir las normas" del partido, "sea el número uno, el número dos, sea el presidente o sea el último afiliado".

Sin embargo, preguntado por qué se incluyó en la lista de Zamora como número 3 a una persona que no tenía el tiempo de afiliación mínimo que marcan los estatutos de Vox y que originó la dimisión del vicepresidente y la secretaria en la provincia, Abascal reconoció no tener "ni idea" del asunto, pero recordó que existe "un comité de garantías", al que pueden recurrir todos los afiliados.

Caluroso recibimiento de los simpatizantes de Vox en Toro a Santiago Abascal. / José Luis Fernández / LZA

Habló Abascal de su maratón por los pueblos de Castilla y León: la gente necesita "políticos que defiendan el interés de España", "que den respuestas concretas a los problemas reales", que "no están en el orden del día de los partidos políticos. Y que lo hagan en los gobiernos regionales", en el nacional y en Bruselas "donde está el origen de muchos de los males de los españoles". Atacó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en lugar del interés de España defiende los de los enemigos de España, que permitieron su investidura y que se mantenga en el poder.

Y fue muy crítico con el Partido Popular, que, "para sobrevivir, no ha tenido nunca inconveniente en pactar con todos, con el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, los separatistas catalanes. Pero cuando llega el momento de pactar con Vox, de repente surgen todos los obstáculos, todos los problemas y todas las trampas y todo tipo de estafas al electorado de Vox".

El Plan "del señor Feijóo, del señor Aznar y del señor Rajoy, que andan paseando por esta tierra, y menciono a los tres porque no sé muy bien quién manda en esa casa, consiste en apartar a Vox para seguir teniendo la puerta abierta a los pactos históricos que han mantenido con el Partido Socialista durante las últimas décadas. Y para todo eso tienen que silenciar a los españoles en su demanda de soluciones a los problemas reales", indicó Abascal.

Problemas reales derivados de las políticas de Bruselas, de "inseguridad en las calles, la inviabilidad de las explotaciones del campo como consecuencia de las políticas verdes y del fanatismo climático, los problemas de colapso de todo tipo de servicios públicos, desde la sanidad hasta los servicios sociales, el problema del mercado de la vivienda incompatible con unos salarios de miseria, todos esos problemas están ocasionados por políticas migratorias pactadas por populares y socialistas históricamente y por políticas verdes pactadas también por ellos".

"Y nosotros, más allá del intento de laminarnos porque no estamos dispuestos a entregar los votos de la gente, vamos a seguir dando respuestas concretas a todos esos problemas durante esta campaña de Castilla y León", dijo el líder nacional de Vox.

Una simpatizante coloca la bandera nacional y la de Vox a su mascota. / José Luis Fernández / LZA

A preguntas de los periodistas Abascal destacó que "los políticos en España han promocionado una invasión migratoria, lo hemos visto muy especialmente y de una manera completamente enloquecida por parte del presidente del Gobierno que quiere regularizar a todos los que entran aquí ilegalmente y precisamente esto nos sirve para denunciar un hecho cierto, es que hay muchas personas que han venido a vivir a España que no quieren adaptarse ni a las costumbres ni a las leyes de los españoles y que pretenden que nosotros nos adaptemos a ellos. Que a los niños en Barcelona se les impida un menú escolar en el que haya jamón porque hay niños que no pueden comer jamón o que se les diga que en las escuelas no puede haber cantos y bailes durante el Ramadán es una demostración de que algunos no han venido aquí a adaptarse sino a que nos adaptemos nosotros a ellos".

Prometió que "les enseñamos el camino de vuelta a sus países. Pero la principal culpabilidad es de los políticos españoles que les han llamado, que les han traído y que les han dicho que es posible que nosotros nos adaptemos a ellos y no al revés".

Negociaciones en Extremadura

Abascal tuvo que responder a varias preguntas sobre las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura y la fallida investidura, de la que responsabilizó a la candidata María Guardiola y el PP. "Seguimos con la mano tendida, la puerta está abierta para el pacto pero nosotros no negociamos ni bajo presión, ni bajo coacciones, ni bajo una guerra sucia del Partido Popular contra Vox ni por supuesto con ningún tipo de prisa".

"El Partido Popular ha dilatado todo eso y lo está entorpeciendo con mentiras, por cierto porque el señor Tellado, el secretario general del Partido Popular, dijo ayer que desde hace una semana Vox no se quería sentar a negociar. Es falso, esta misma semana ha habido una reunión de la que se han levantado actas. No voy a tener que enseñar las actas, espero, y creo que no es necesario, pero espero que el señor Tellado rectifique estas mentiras".

"Si el Partido Popular no está dispuesto a hacer unas rebajas fiscales, no está dispuesto a proteger el campo, sino que le importa mucho más el pacto con el Partido Socialista y en definitiva, estar en los gobiernos, pero para nada, porque no cambia nada, pues tendrá que buscarse otro socio, tendrá que pedir el voto del Partido Socialista".

Puesto de artículos promocionales de Vox, con algunas mercancías pre constitucionales. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

En vísperas del 8M Abascal indicó que "cuando el feminismo es convertido en una herramienta de confrontación entre hombres y mujeres, cuando el feminismo institucional defendido por el Gobierno por toda la extrema izquierda y en muchos casos por el Partido Popular ha dado lugar a una ley de violencia de género que no ha servido para contener la violencia contra las mujeres y que solo sirve, entre otras cosas, para que haya esa confrontación entre hombres y mujeres que solo sirve también para que muchos hombres hayan sido denunciados falsamente como venimos denunciando a pesar de toda la presión mediática en nuestra contra, pues lógicamente ese feminismo cada vez es visto con más desconfianza por los hombres, pero también por muchísimas mujeres porque no ha resuelto el problema que iba a combatir porque tenía intenciones perversas y porque además ha sido protagonizado por un Gobierno que en realidad ha puesto a las mujeres más en riesgo que nunca en España".