Zamora ante las urnas

Hace casi cuarenta y tres años, el 8 de mayo de 1983, los ciudadanos avecindados en Castilla y León acudieron por primera vez a las urnas para elegir a los miembros de las primeras Cortes regionales. Se cumplía así el sueño de una parte del regionalismo castellano que, desde finales del XIX, pedía autonomía política para sacar a las provincias de Castilla y de León del atraso económico y social. Menos de ocho años después de muerto el dictador, aquellas elecciones las ganó a nivel regional el Partido Socialista, liderado por el zamorano Demetrio Madrid, quien se quedó a un solo escaño de los 43 necesarios para obtener la mayoría absoluta. En la provincia de Zamora, la victoria de los socialistas fue muy apurada: con un 41,07% se impuso al 40,79% de los sufragios que obtuvo la lista de la coalición de centro derecha que, liderada por Alianza Popular (la formación antecesora del PP), conformaban también el PDP (los democristianos del Partido Demócrata Popular) y la Unión Liberal. Aquella lista la encabezaba el industrial harinero Francisco Javier Carbajo, a la sazón presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia

Tras aquellas elecciones, el Partido Popular pasó a convertirse de manera recurrente en la fuerza más votada en la provincia, con excepción hecha de las elecciones de 2019. Hasta la crisis del bipartidismo, la hegemonía del PP y del PSOE ha sido abrumadora en las autonómicas zamoranas: solo el CDS consiguió, entre 1983 y 2011, escaño por Zamora más allá de los dos grandes partidos. En 1987, en plena crisis de los populares, los de Adolfo Suárez lograron procurador, dejando en cuatro a los de Hernández Mancha y por detrás de los tres que lograron los socialistas. Fue precisamente el año 2011 el último en el que los populares obtuvieron cinco procuradores, quedándose en tres desde aquel momento (la provincia pasó a elegir siete en las siguientes elecciones) y hasta la actualidad. En cuanto a los socialistas, nunca han superado los cuatro procuradores que lograron por última vez en 1991, y en la actualidad sientan también, al igual que los populares, a tres representantes en las cortes ubicadas en Valladolid.

Esta crisis del bipartidismo se observa bien en la provincia, en tanto que desde 2011 han sido tres los partidos que han obtenido representación en las elecciones: si en 2011 fue IU, en 2015 fue Podemos quien logró sentar a un representante en las Cortes, mientras que ese séptimo escaño ha ido a parar a Ciudadanos en 2019 y a Vox en 2022. El leonesismo, más presente en las moquetas de la izquierda divina y burguesa que en la sociedad, nunca ha dejado de ser residual en toda la provincia: poco más de 2.300 votos en 2022 y sin haber superado nunca el umbral del 3% de votos en las tierras zamoranas.

Al ser una circunscripción pequeña, aquí en Zamora no opera, en la práctica, el umbral del 3% para lograr plaza en las Cortes, y con menos de un 12% es muy difícil obtener escaño, aunque para fijar este umbral influye también lo concentrado que esté el voto entre los dos grandes partidos. Así, en las últimas elecciones de 2022 y con un 19%, Vox apenas obtuvo un escaño en la provincia mientras que, en los comicios de 2015, Ciudadanos se quedó fuera pese a obtener un 7,5% de los votos

Con estos antecedentes, el próximo 15 de marzo, 162.155 zamoranos están convocados a las urnas para elegir a los siete procuradores que la provincia de Zamora envía a las Cortes de Castilla y León. Es una cifra que esconde dos realidades diferentes: casi 139.000 de estos electores residen en la provincia, mientras que algo más de 23.200 de ellos son residentes ausentes. Es decir, uno de cada siete votantes zamoranos reside en el extranjero, el porcentaje más alto de la región en una región castigada históricamente por la emigración. Ese 14% de electores ausentes contrasta con el apenas 3,36% de Segovia o el 6,80% de Ávila y da una muestra del tamaño de la diáspora zamorana más allá de las tierras del Duero. Este año puede que la participación sea más alta que en las últimas, al haberse eliminado el voto rogado, pues en 2022 apenas votó el 1,83% de los zamoranos con derecho a voto residentes en el extranjero.

El Estatuto de autonomía establece un sistema basado en las circunscripciones provinciales, y mandata un sistema "de representación proporcional" con un mínimo de tres procuradores por provincia, que se irán incrementando en función de la población. Esto implica que ni el número de diputados ni el tamaño de las circunscripciones son estables, pudiendo variar los mismos de elección en elección. Así, Zamora eligió ocho procuradores durante los primeros veinte años, para perder uno y pasar a elegir siete desde 2003, cifra que comparte, por cierto, con Palencia y con Segovia, la cual gana uno respecto de los seis que eligió en 2022.

Al ser una circunscripción pequeña, aquí en Zamora no opera, en la práctica, el umbral del 3% para lograr plaza en las Cortes, y con menos de un 12% es muy difícil obtener escaño, aunque para fijar este umbral influye también lo concentrado que esté el voto entre los dos grandes partidos. Así, en las últimas elecciones de 2022 y con un 19%, Vox apenas obtuvo un escaño en la provincia mientras que, en los comicios de 2015, Ciudadanos se quedó fuera pese a obtener un 7,5% de los votos

Noticias relacionadas

"Es salir a la calle y ya está ahí / el frío", escribió el poeta zamorano Tomás Sánchez Santiago. Los ciudadanos llamados a las urnas podrán elegir el día 15 entre acudir a votar o no hacerlo. En caso de votar, podrán optar por alguna candidatura o depositar un sobre con una papeleta en blanco dentro de la urna. Votar no es obligatorio, pero sí es un privilegio, y todos deberíamos de ser conscientes de ello. Informarse a través de medios de comunicación y meditar el sentido del voto son dos buenas maneras de combatir el frío que va cubriendo toda la conversación pública en España desde mayo de 2011. El populismo devora los consensos y prefiere que consumamos basura en digital antes que información impresa. Si queremos evitar que la nieve lo cubra todo, como en la Irlanda de Los muertos de James Joyce, hay que salir al colegio electoral, periódico en mano, a defender lo que nos une. Que es mucho.