Zamora y el resto de diócesis de la región crean una web conjunta

Las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis de la región, entre las que se encuentra la Diócesis de Zamora, que integran” Iglesia en Castilla” presentan este viernes la nueva página web iglesiaencastilla.es.

Se trata de un portal que nace con “el objetivo de ofrecer información actualizada sobre las iniciativas y líneas de acción comunes que comparten estas Iglesias particulares” explican.

La nueva web de la “Iglesia en Castilla” quiere ser un paso más en el camino de comunión y colaboración que, en los últimos años, vienen fortaleciendo las citadas diócesis. Se configura como una herramienta al servicio del trabajo conjunto, reforzando la identidad compartida y transmite la realidad de una Iglesia que camina unida.

El nuevo portal ofrecerá información sobre los principales proyectos comunes, noticias y contenidos que reflejan la riqueza y la vitalidad de la ‘Iglesia en Castilla’. Además, incluirá recursos multimedia que permitirán conocer en profundidad el trabajo coordinado que se está llevando a cabo entre las distintas diócesis, así como un acceso directo a las páginas web diocesanas de cada una de ellas.

Quiénes la forman

‘Iglesia en Castilla’ la integran las archidiócesis de Burgos y de Valladolid, junto a las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. En conjunto, estas Iglesias desarrollan su actividad pastoral, celebrativa, caritativa y asistencial en un territorio en el que residen cerca de dos millones de personas. Esta misión se articula a través de 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos.

Desde su creación hace décadas, Iglesia en Castilla ha impulsado encuentros, reuniones y espacios de reflexión conjunta y trabajo coordinado, consolidando progresivamente líneas comunes en distintas áreas de la acción pastoral.

La nueva web se presenta, así, como una expresión concreta de este proceso que fortalece la comunicación, visibiliza la comunión y transmite la certeza de que el trabajo coordinado multiplica la eficacia evangelizadora.

Con esta iniciativa, las nueve diócesis renuevan su compromiso de hacer camino compartido, ofreciendo a fieles, agentes pastorales y sociedad en general un instrumento útil, transparente y cercano que refleje la vida y la misión de la Iglesia en este territorio.

La asamblea eclesial

Un lugar destacado dentro de la nueva web será el dedicado a la Asamblea Eclesial de Iglesia en Castilla, que se celebrará en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo de 2026 bajo el lema “Renovados para la misión”. La página ofrecerá información detallada sobre este encuentro, materiales preparatorios y todos los recursos necesarios para seguir de cerca este acontecimiento eclesial, llamado a marcar un hito en el camino compartido de estas diócesis.

En las redes sociales

A la par que se presenta la nueva página web de la "Iglesia en Castilla" se ponen en marcha perfiles en las principales redes sociales y canales digitales en Facebook, X, Instagram y Youtube.