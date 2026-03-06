Zamora acoge un homenaje nacional en al médico rural

El Colegio de Médicos de Zamora acoge este sábado, de 10.00 a 14.00 horas, un Homenaje Nacional al Médico Rural, con una conferencia magistral de Serafín Romero, el expresidente de la Organización Médica Colegial, precedido de una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de esta figura.

En la mesa redonda participarán Celia Román, vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Murcia, que será la moderadora, mientras que los ponentes serán Juan José Rodríguez Sendín, expresidente de la OMC, María del Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba y Delia de Lucas, vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Segovia.

El acto se cerrará con una actuación musicial.

Previamente, este mismo viernes, el Colegio de Médicos de Zamora acogerá la asamblea de vocales provinciales de Colegios de Médicos en Atención Primaria Rural, quienes, acabada la reunión participarán en una visita guiada a Zamora.

El doctor Hermenegildo Marcos Carreras, representante nacional de médicos de Atención Primaria Rural del Consejo General de Médicos (Cgcom), tiene intención de dejar su cargo en el transcurso de este encuentro, tras una larga trayectoria en este ámbito.

De momento, sin embargo, se mantendrá en una de las vicepresidencias de la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia (UEMO).

Herme Marcos es médico de Familia destinado desde hace muchos años en el centro de salud de Corrales del Vino.