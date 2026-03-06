Vivienda pública y económica en Zamora, la propuesta de IU para que los jóvenes puedan emanciparse

El candidato de IU por Zamora en las elecciones del 15M, Miguel Ángel Viñas, ha expuesto su programa en materia de vivienda y ha pedido un cambio de paradigma en esta material y que se comience a tratar la vivienda pública como "un bien a disposición de todas las capas sociales y no sólo como herramienta ante situaciones de vulnerabilidad".

Existe necesidad de vivienda accesible en términos económicos, con precios que se ajusten a los salarios, frente a las dificultades que encuentran, especialmente los jóvenes, a la hora de emanciparse.

Por ello, es urgente y necesario una política fuerte de construcción de vivienda pública en sus diferentes versiones. "Una política que ha estado abandonada durante años, al menos en nuestra provincia" por la Junta de Castilla y León, ha declarado Viñas, que ha visto "factible, viable y posible", en colaboración con los Ayuntamientos, la construcción de vivienda para cubrir las necesidades de la población. Como ejemplo ha puesto el de las 42 viviendas que se están construyendo en suelo municipal en Vista Alegre, que se destinarán al alquiler joven.

Suelo disponible

Además, existe sobre la mesa también una propuesta del Ayuntamiento de Zamora para la cesión de otras parcelas ubicadas en Cardenal Cisneros en las que podrían construirse unas 250 viviendas más, un planteamiento que inicialmente fue bien acogido por el consejero del área, pero que a día de hoy aún no ha habido la petición formal al Consistorio de ese suelo.

El candidato de IU cree que el problema de la vivienda tiene solución si hay voluntad política en Zamora, pero que es urgente abordarlo ante los retos a los que se enfrenta. Hay que tener en cuenta, además, que la tendencia en la capital parece apuntar a una consolidación y aumento de la población, por lo que es aún más importante disponer de viviendas para consolidar es población y permitir que se incremente, según ha expuesto el cabeza de lista de IU. Además, las previsiones a corto plazo, con la instalación del campamento militar de Monte la Reina generará aún más una mayor necesidad de vivienda para los cerca de 1.400 militares y sus familias que se trasladarán a la zona.

Otro de los elementos que previsiblemente aumentará la demanda será la puesta en marcha del Polígono Industrial de Monfarracinos. Viñas ha lamentado que el PP arroje la responsabilidad de la falta de vivienda al Gobierno, y a la inversa.

Para Izquierda Unida, la solución no está en incentivos fiscales, ayudas al alquiler o menor burocracia, al menos en ciudades tipo Zamora, pequeñas y medianas, sino en la construcción de viviendas de protección oficial o alquiler social, "y eso solo lo puede hacer quien tiene las competencias para ello", ha subrayado el candidato de IU.