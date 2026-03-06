UPL denuncia que "en el debate electoral se habló más de otros políticos que de los problemas de Zamora"

"La actualidad muchas veces nos supera y no podemos dejarla pasar por alto". Así, Alfonso Martínez, cabeza de lista de UPL por Zamora, da comienzo a la rueda de prensa. "Si alguno vio el debate de ayer entre los tres candidatos creo que se pudo dar cuenta de que se utilizó más tiempo en hablar de Puigdemont, Junqueras, Feijóo, Trump, Sánchez, Abascal, Hungría, incluso de Meloni, que el tiempo que emplearon en hablar de los problemas de Zamora", sentencia.

Propuestas de UPL por Zamora para las elecciones autonómicas de Castilla y León

1. Autonomía para la Región Leonesa

Creación de una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca .

. Utilizar la autonomía como herramienta para impulsar el desarrollo económico y social de la región .

. Obtener la consideración europea como región NUT2 para acceder a más fondos de cohesión europeos .

para acceder a más . Evitar el desvío de fondos destinados a la región, como ha ocurrido con los fondos transfronterizos.

2. Sanidad

Adaptar la planificación sanitaria a la dispersión poblacional de la provincia .

. Crear hospitales comarcales .

. Convertir algunos centros de salud en centros de especialidades (ej. Puebla de Sanabria o Toro).

(ej. Puebla de Sanabria o Toro). Reducir listas de espera mediante descentralización sanitaria.

mediante descentralización sanitaria. Crear una red estratégica de ambulancias con tiempos de respuesta adecuados.

con tiempos de respuesta adecuados. Dotar de personal médico a ambulancias existentes .

. Ampliar las UVI móviles en diferentes comarcas.

en diferentes comarcas. Descentralizar el servicio de emergencias 112 con una central provincial .

. Garantizar servicios de pediatría todo el año en la provincia.

3. Medio ambiente e incendios

Crear un plan de prevención de incendios adaptado a la realidad de Zamora .

. Promover empleos verdes para el mantenimiento forestal .

. Facilitar el pastoreo como herramienta de prevención de incendios .

. Ampliar el operativo contra incendios durante todo el año .

. Aumentar el número de efectivos forestales .

. Crear la figura profesional del bombero forestal con estatuto propio .

. Mejorar medios, formación y salarios de los trabajadores forestales.

4. Energía y macroproyectos

Rechazo a macroproyectos energéticos que supongan riesgos ambientales o sanitarios .

. Moratoria a plantas de biogás hasta que exista una regulación específica.

5. Agricultura y ganadería

Garantizar precios justos para agricultores y ganaderos .

. Incluir todos los costes de producción en el observatorio de precios agrícolas .

. Promoción activa de Denominaciones de Origen, IGP y marcas de calidad .

. Protección de variedades autóctonas agrícolas .

. Mejora de infraestructuras de regadío .

. Protección del ganado frente a ataques de fauna salvaje .

. Compensaciones reales por daños a explotaciones agrícolas y ganaderas .

. Impulsar industria agroalimentaria de transformación en la provincia .

. Oposición al acuerdo Mercosur si no se compensan los perjuicios al sector.

6. Infraestructuras

Mejorar la conectividad interna de la provincia .

. Mejorar conexiones entre Sayago y Salamanca .

. Mejorar conexiones de Sanabria con Zamora, León y Portugal .

. Crear un plan de mantenimiento de carreteras autonómicas .

. Exigir al Estado:

Finalización de la A-11

Reparación de la A-52

Mejora de la A-66

Desdoblamiento de la N-631 .

. Mejora de la N-630 .

. Recuperación del ferrocarril Ruta de la Plata .

. Recuperar frecuencias del AVE.

7. Economía y empleo

Crear planes de empleo adaptados a cada territorio .

. Implantar fiscalidad diferenciada para zonas despobladas (como en Soria, Cuenca o Teruel).

(como en Soria, Cuenca o Teruel). Bonificación de la tarifa eléctrica para territorios productores de energía.

para territorios productores de energía. Impulsar polígonos industriales con incentivos reales para empresas .

. Atraer industria auxiliar del automóvil .

. Apoyo a autónomos :

: Cotización según ingresos reales.

Exención de cuota si no superan el salario mínimo.

8. Educación

Crear un Estatuto del Estudiante con becas para transporte y residencia.

con becas para transporte y residencia. Modernizar instalaciones educativas .

. Sustituir calderas obsoletas .

. Eliminar fibrocemento (uralita) en centros.

en centros. Eliminar barreras arquitectónicas e instalar ascensores.

e instalar ascensores. Mejorar mantenimiento de colegios e institutos .

. Sustituir la línea fría en comedores por cocina in situ .

. Usar 60% de productos de proximidad en comedores escolares .

. Complemento de estabilidad para docentes en zonas rurales .

. Reducir ratio en aulas con alumnos con necesidades especiales .

. Ampliar el Campus Viriato .

. Implantar nuevas titulaciones universitarias.

9. Cultura y patrimonio

Restaurar y conservar monumentos y bienes de interés cultural .

. Crear fondo de actuación inmediata para restauración patrimonial .

. Promover la cultura tradicional zamorana :

: Mayos

Filandón

Pendones

Mascaradas

Declarar los antruejos patrimonio inmaterial de la humanidad .

. Estudiar y poner en valor yacimientos arqueológicos .

. Señalizar bienes culturales para fomentar turismo sostenible.

10. Vivienda

Plan de rehabilitación de viviendas en municipios rurales .

. Incrementar viviendas de protección pública .

. Aumentar viviendas de alquiler social .

. Cumplir realmente las inversiones presupuestadas en vivienda.

11. Despoblación y mundo rural

Mejorar conectividad digital (internet, telefonía y televisión).

(internet, telefonía y televisión). Facilitar teletrabajo en zonas rurales .

. Combatir exclusión financiera en pueblos sin cajeros .

. Mejorar transporte público rural .

. Autorizar establecimientos multifuncionales en pueblos pequeños.

12. Igualdad y servicios sociales

Actualizar la ley autonómica contra la violencia de género .

. Priorizar la prevención desde el ámbito educativo .

. Ampliar recursos de emergencia para víctimas en el medio rural .

. Combatir la brecha salarial de género .

. Reconocer el trabajo de cuidados familiares .

. Crear ayudas para quienes dejan su empleo para cuidar familiares.

13. Atención a mayores

Ampliar plazas públicas en residencias de mayores .

. Crear centros sanitarios comarcales para mayores .

. Impulsar cooperativas de atención domiciliaria.

¿Qué expectativas hay ante los posibles resultados?

"Las encuestas realmente lo que te marcan son tendencias, no me van a decir un resultado exacto de lo que vamos a sacar. Lo que sí percibimos en la calle es una muy buena acogida de nuestro programa y del partido. Hay que tirar por algo nuestro, por algo provincial, por algo de Zamora", explica Martínez.

"Lo que hay que tienen que tener en cuenta los zamoranos es que votar a UPL no es tirar el voto. Los votos que caigan en UPL nunca van a ir a la basura porque hay otra manera de contabilizar los votos, que es el 5% de los obtenedores que se hayan emitido en toda la comunidad autónoma. Y nosotros estamos ahí, ya que cuentan no solo los votos de Zamora, sino también lo de León y Salamanca. Eso nos permitiría disponer de grupo propio en las Cortes. Con un grupo compartido hemos soltado una batería de iniciativas para la región que superan las 1.000. Imaginemos con el doble de tiempo, de espacio y el doble de iniciativas que nos beneficiarían", sentencia.