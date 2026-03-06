Fin de semana de cine y manta en Zamora

La predicción del tiempo en Zamora para viernes, sábado y domingo es similar a lo que se ha visto en la provincia este jueves: más agua, aunque con temperaturas controladas y viento moderado.

Aunque esa especie de primavera que vivimos al principio de la semana nos pudo llegar a confundir, por el momento parece que el mal tiempo persistirá al menos hasta mediados de la semana que viene.

El tiempo en zamora del 6 al 12 de marzo / AEMET

Tendremos un tiempo estable, con lluvias viernes, sábado, lunes y martes, y un miércoles en el que parece que el sol volverá a sonreír, aunque no cambiarán las temperaturas. Estas se mantendrán durante toda la jornada entre los 3 y los 12 °C.

Tormenta a la vista

Aunque el tiempo se mantenga sin cambios por lo general, AEMET no descarta que los chubascos que se prevén para los próximos días puedan ir acompañados de alguna tormenta eléctrica. La mayor probabilidad se contempla el lunes 9 de marzo, cuando también se prevé que llegar al punto de mayores precipitaciones en la próxima semana, con un 90/100% de probabilidades de lluvia.

En cuanto al fin de semana, un pronóstico de lluvia de entre el 55 y el 100% y unas temperaturas que se mantendrán estables en torno a unos 9 °C de media.

Con este pronóstico, que no dejará un respiro para que salga el sol en todo el fin de semana, se nos presentan unos días perfectos para pasarlos viendo un maratón de alguna serie en casa, o tomando un café en un sitio calentito con la familia, pero los planes de exterior tendrán que esperar, al menos una semana más.