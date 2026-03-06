SATSE gana las elecciones sindicales en Sacyl Zamora con ocho representantes

El sindicato de enfermería SATSE se ha impuesto en las elecciones celebradas este jueves para elegir a los representantes de la Junta de Personal del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) en Zamora. La organización sindical fue la más votada al obtener 579 votos, lo que le permite contar con ocho delegados en el órgano de representación de los trabajadores.

En segunda posición se situó Tiscyl, la unión de los sindicatos de médicos y de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que logró 390 votos y seis representantes en la Junta de Personal.

Por detrás se encuentran CSIF y UGT, que empatan en número de delegados al conseguir cinco representantes cada uno. No obstante, el sindicato CSIF obtuvo un mayor respaldo en número de votos, con 375 papeletas frente a las 318 logradas por UGT.

Por su parte, Comisiones Obreras cierra la representación sindical tras obtener 308 votos, un resultado que se traduce en tres miembros dentro de la Junta de Personal.

En total, en las elecciones participaron 2.131 trabajadores del Servicio de Salud de Castilla y León en la provincia de Zamora, que estaban llamados a elegir a sus representantes sindicales en este proceso electoral.

Funcionalidad de junta

La Junta de Personal es el órgano encargado de representar a los trabajadores del sistema sanitario público en la provincia y de canalizar sus demandas ante la administración. Entre sus funciones se encuentran la defensa de las condiciones laborales, la negociación de mejoras en el ámbito profesional y la interlocución con la gerencia sanitaria en cuestiones relacionadas con la organización del trabajo o los derechos del personal.

Con estos resultados, SATSE se consolida como la fuerza sindical más representativa dentro del ámbito sanitario en Zamora, al encabezar la nueva composición de la Junta de Personal tras el proceso electoral celebrado en el conjunto de centros dependientes de Sacyl en la provincia.