San José Obrero alerta de falta de relevo en la asociación vecinal y pide ayuda para salvar sus fiestas

La Asociación de Vecinos San José Obrero ha lanzado un comunicado dirigido a los residentes del barrio en el que advierte de la delicada situación que atraviesa su junta directiva por la falta de personal y relevo en la organización. Según explican, esta situación pone en riesgo tanto la gestión cotidiana de la asociación como la celebración de algunos de los actos más importantes del calendario festivo del barrio.

Entre las actividades que podrían verse afectadas destacan las fiestas del Cristo de Valderrey y las propias fiestas del barrio previstas para este año. Desde la asociación señalan que, si no se logra una mayor implicación vecinal, podrían verse obligados a cancelar estas celebraciones tal y como se han venido desarrollando hasta ahora.

En el comunicado, la junta directiva reconoce que la continuidad de estas tradiciones depende en gran medida de la participación de los vecinos. Por ello, hacen un llamamiento a la colaboración para evitar que desaparezcan unas fiestas que consideran parte fundamental de la identidad del barrio.

Comunicado de la Asociación de vecinos de San José Obrero / Cedida

Como revertir la situación

La asociación recuerda que todavía hay tiempo para revertir la situación si más residentes deciden implicarse en la organización o aportar ideas que ayuden a mantener viva la actividad vecinal. En este sentido, invitan a todas aquellas personas interesadas en colaborar a ponerse en contacto con la entidad.

Desde la junta directiva insisten en que el objetivo es asegurar que las fiestas y tradiciones de San José Obrero continúen celebrándose en el futuro, algo que, subrayan, solo será posible con el apoyo y la participación del conjunto del vecindario.