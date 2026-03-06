Promueven un centro de día de autismo en Zamora, pero una Administración se niega a aportar dinero al proyecto

La asociación Zamora TEA, que agrupa a 26 familias de personas con autismo, acaba de iniciar las obras de adecuación de su centro de día, dirigido especialmente para personas adultas con autismo.

Un proyecto para el que cuenta con financiación y apoyo del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, la Fundación Caja Rural de Zamora y la obra social de CaixaBank. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se ha desmarcado de esa financiación, aunque la cantidad económica que se solicitaba era pequeña comparada con su presupuesto y es la administración con competencias en la materia, motivos por los que "creemos que tienen la obligación de fomentar y crear servicios especializados", según ha declarado la presidenta de Zamora TEA, Maribel Ramos.

La asociación agrupa actualmente a 26 familias, aunque el futuro centro de día, que ocupará una superficie de unos 500 metros cuadrados, puede dar servicio a muchas más, ya que, según ha subrayado Ramos, una de cada cien personas tienen algún Trastorno del Espectro Autista.

La presidenta de Zamora TEA ha indicado que cuando se reunieron con el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León, Eduardo García, se encontraron "con la sorpresa de que no iban a colaborar con ninguna aportación, a pesar de que hablamos de cantidades muy pequeñas que para una administración son perfectamente asumibles". Ha lamentado que se les negara esa financiación sin dar ningún argumento para ello, por lo que "estamos, por un lado, sorprendidos y, por otro, nos entristece porque creemos que la Junta tiene que formar parte de este proyecto sí o sí porque es de uso sanitario y eso la acreditación nos la tiene que dar la propia Junta, por lo que de alguna forma se tiene que involucrar".

Las obras de acondicionamiento del local acaban de comenzar y se prolongarán durante un año o un año y medio, según los cálculos de Zamora TEA, que pretende habilitar un centro de día para un máximo de veinte personas adultas con TEA y despachos de intervención terapéutica para todas las edades, en los que tendría cabida un mayor número de usuarios.

Maribel Ramos ha explicado la problemática de las personas con espectro autista que, una vez que concluyen su etapa educativa, necesitan servicios especializados y específicos en autismo y "no sabemos dónde llevarlos".

Costeado por las familias

El local en el que se ubicará el centro de día ha sido costeado por las familias, mientras que el Ayuntamiento ha aportado una subvención para las obras de acondicionamiento y la Diputación abonará el equipamiento, a lo que se suma la colaboración tanto de Caja Rural como de CaixaBank. Por el momento, Zamora TEA, que se constituyó como asociación hace dos años, no tiene un local propio, aunque sí ofrece servicios como el de psicología y el de apoyo a las personas con espectro autista y a sus familias. Al inicio oficial de las obras han asistido representantes de las instituciones y entidades que han apoyado el proyecto, a las que la presidenta de Zamora TEA ha agradecido su apoyo.

La representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, ha indicado que "desde el minuto uno" que le presentaron el proyecto, se implicaron en él y están encantados de colaborar, de ayudar a la asociación y a todas las familias que necesitan los servicios que se prestarán.

El concejal Diego Bernardo ha subrayado igualmente que han ofrecido su ayuda "desde el primer momento" y que se ha materializado en esa subvención para adecuar el local, mientras que el diputado provincial Ramiro Silva se ha comprometido a financiar el mobiliario de un centro de referencia "a nivel primero local y luego provincial". Desde CaixaBank han recordado que colaboran desde hace tiempo del Zamora TEA.