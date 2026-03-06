Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista herido en el choque con un turismo en la Ronda San Torcuato

El accidentado, un varón de aproximadamente 30 años

Ambulancia.

Oliva Conde

Un varón de unos 30 años ha resultado herido en el choque entre la moto que conducía y un turismo en la Ronda San Torcuato, en Zamora capital. El incidente tenía lugar a las 21.03 de la noche de este viernes, 6 de marzo.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado la Policía Nacional, la Policía Local y una ambulancia del Sacyl, que ha asistido al conductor herido.

