Un motorista herido en el choque con un turismo en la Ronda San Torcuato
El accidentado, un varón de aproximadamente 30 años
Un varón de unos 30 años ha resultado herido en el choque entre la moto que conducía y un turismo en la Ronda San Torcuato, en Zamora capital. El incidente tenía lugar a las 21.03 de la noche de este viernes, 6 de marzo.
Hasta el lugar de los hechos se han movilizado la Policía Nacional, la Policía Local y una ambulancia del Sacyl, que ha asistido al conductor herido.
