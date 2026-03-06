Un motorista herido en el choque con un turismo en la Ronda San Torcuato

Un varón de unos 30 años ha resultado herido en el choque entre la moto que conducía y un turismo en la Ronda San Torcuato, en Zamora capital. El incidente tenía lugar a las 21.03 de la noche de este viernes, 6 de marzo.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado la Policía Nacional, la Policía Local y una ambulancia del Sacyl, que ha asistido al conductor herido.