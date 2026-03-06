Mari Pau Domínguez, escritora: "Hay partes de la historia que molestan, pero merecen ver la luz"

Mari Pau Domínguez visitó el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para desvelar al público el proceso de creación de «Las arrepentidas». Novela que parte de un episodio prácticamente desconocido: la existencia de la Casa del Pecado Mortal, donde eran encerradas mujeres que se habían quedado «indebidamente» embarazadas. Presentación en la que estuvo acompañada de la directora del foro, Carmen Ferreras.

¿Cómo nació la idea de escribir "Las arrepentidas"?

La idea partió del conocimiento de la Casa del Pecado Mortal, un edificio y un organismo que me encontré de manera fortuita y absolutamente casual documentándome para otra novela anterior que no tenía nada que ver. Fue algo que me llamó muchísimo la atención y fui indagando cada vez más y la idea partió del impacto que me llevé al conocer su existencia porque no parece que sea algo real, sino más bien fruto de una leyenda, pero fue real.

¿Hubo algún documento o testimonio que le impactó especialmente?

Yo no he encontrado testimonios directos sobre la Casa del Pecado Mortal porque no existen archivos, ya que la esencia de la propia organización era precisamente la clandestinidad, el oscurantismo y la ocultación. Lo que sí conozco son testimonios, pero absolutamente indirectos, en ensayos, artículos o estudios, que tienen que ver sobre otras Casas de Arrepentidas, porque se llamaban así, que existían a lo largo y ancho del territorio español y se prolongaron durante bastantes siglos. Entonces, lo que he hecho, partiendo del contexto real de esa casa y de la documentación, es crear una trama literaria. Esta Casa del Pecado Mortal duró hasta 1926 y fue demolida con motivo de la tercera fase de las obras de construcción de la Gran Vía. Este año, se cumplen 100 años de la desaparición de aquella casa terrorífica, porque realmente fue de terror.

Es sorprendente descubrir que estas instituciones permanecieran activas hasta entrado el siglo XX...

Hasta casi los años 30. Es que es algo que me pareció increíble. La Casa del Pecado Mortal, a diferencia del resto de casas de arrepentidas, solo acogía a mujeres que eran allí encerradas, por supuesto, siempre en contra de su voluntad, y, siempre encerradas por hombres: sus maridos, padres, hermanos, mayoritariamente de buena posición social y de clase acomodada. Las encerraban porque se habían quedado embarazadas, que eso es lo que distinguía a esta casa del resto. Exclusivamente iban allí mujeres que se habían quedado indebidamente embarazadas, es decir, que su embarazo estaba mal visto ante la sociedad y entonces hacían como que no existía, que aquello no había pasado. Las familias aportaban una importante cantidad de dinero a la organización y regían unas normas muy estrictas, yo creo que casi de régimen de terror, porque aquellas mujeres tenían la prohibición tajante y terminante de hablar entre ellas.

¿Cómo era esa casa?

Era un edificio en el que no penetraba la luz natural, vivían en las sombras, en la oscuridad, porque todas las ventanas estaban tapiadas y las de clase acomodada, que eran la mayoría, iban con el rostro tapado por un velo para que nadie pudiera identificarlas. Curiosamente se reproducía el mismo esquema social que fuera, un Madrid de finales del siglo XIX de grandes desequilibrios sociales. Las que procedían de familias humildes, pobres o directamente no tenían familia, pues vivían hacinadas, se dedicaban a servir a las otras y, por supuesto, estas iban a cara descubierta porque eran como parias de la sociedad.

¿Qué ocurría después de que dieran a luz?

Una vez daban a luz, la criatura se quedaba en la casa y ellas volvían a la sociedad, decían que a la vida normal, como si nada hubiera pasado. Eso no sería posible en ningún caso, ¿qué vida va a ser normal después de algo tan traumático?

¿Cree que este episodio se ha silenciado deliberadamente en nuestra historia?

Yo no sé si fue deliberado. Yo creo que son partes de la historia que molestan, que no gustan, pero que merecen ser sacadas a la luz. Yo llevo años dedicándome a la novela histórica, incluso he encontrado personajes de los siglos XVI, XVII, XVIII, que no eran muy conocidos y se habían borrado, pero con esto no me había encontrado y eso que llevo buceando en el Madrid antiguo muchos años. Después he visto que, por ejemplo, el escritor Emilio Carrere en un par de textos mencionaba esta casa, pero poco más, nada de indagar acerca de la finalidad y de las mujeres que eran ahí encerradas. No sé si ha sido deliberado, lo que creo es que son partes de la historia que molestan mucho.

¿Qué espera que sienta el lector cuando llegue a la última página?

Ya hay bastantes lectores que me están aportando opiniones coincidentes en la dirección de la luz, es decir, cuando tú describes un mundo de sombras, tienes que aportar luz también. Al fin y al cabo es una novela, es una aventura literaria en la que el lector se embarca y he querido, en todo momento, que el lector sienta que va acompañando a la protagonista, a Carlota, de principio a fin. Precisamente la ventaja de haber tenido que crear prácticamente todo, menos el contexto de la Casa del Pecado Mortal, lo que ha permitido es una mezcla de géneros que hace que la historia no te aburra porque una vez Carlota sale de la casa, aquello se convierte en una novela de aventuras, hay también suspense, una parte de novela negra y una gran historia de amor. Lo interesante como escritora, y espero que el lector lo disfrute, es el haber podido mezclar todos estos géneros, porque enriquecen una trama. Yo creo que si yo me lo he pasado bien escribiéndola, quiero creer que habré sido capaz de transmitírselo al lector, ese es mi fin. Además de generar emociones.

Después de "Las arrepentidas", ¿qué historia necesita contar? ¿Está trabajando en una nueva novela?

En este momento no. Tengo, como tuve en su día con el caso de la Casa del Pecado Mortal y Las Arrepentidas, mis carpetitas ahí con temas, pero están como en hibernación. Ahora mismo toda mi fuerza y mi energía está puesta en darle la mejor vida posible a "Las Arrepentidas" y en transmitirle a los lectores que merecen la pena embarcarse en esta lectura.