Ya hay ganador y "pódium" en las elecciones sindicales de la Junta en Zamora

Las elecciones sindicales del pasado jueves en distintos departamentos de la Administración autonómica han concluido en Zamora con una representación parecida a la de anteriores procesos, pero con más delegados de CSIF, en lo que puede haber influido la exclusión de Uscal, recurrida judicialmente, de una de las votaciones.

En Sacyl, Satse se impuso y logró 9 delegados en Zamora, CESM seis; UGT, 5; y CC OO 3.

En personal laboral de la Junta en Zamora, CSIF se hizo con 11 delegados, UGT con diez, los mismos que CC OO, mientras que Uscal tuvo 5; CGT, 3; y Anpe otros 3.

Por lo que respecta a la Junta de Personal de Zamora, tras la exclusión de Uscal, CSIF logró 10 delegados, CGT 4, CC OO otros 4 y UGT 3, según los datos facilitados por la Federación de Servicios Públicos de UGT de Zamora.

Sumados los delegados de las distintas mesas, en total en la provincia de Zamora CSIF se ha hecho con 26 delegados, UGT con 18 y CC OO con 17, como los tres sindicatos con mayor representación.

A nivel autonómico, UGT ha ganado las elecciones sindicales del personal laboral de la Junta con 121 delegados frente a los 96 de CSIF y otros tantos obtenidos por Comisiones Obreras. El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha destacado que revalida así su mayoría después de un largo proceso electoral que empezó en el año 2024 y ha terminado este 5 de marzo.

El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha recordado que el sindicato lleva más de 30 años como mayoritario entre el personal de la Junta, el más numeroso de la Comunidad. "Los trabajadores de la Junta de Castilla y León siguen confiando en UGT como su principal portavoz", ha señalado.

UGT ha indicado que estos resultados suponen "una responsabilidad añadida" para continuar trabajando en la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta y ha recordado que su labor no se limita a los procesos electorales, sino que se desarrolla de forma permanente en la negociación, en la vigilancia del cumplimiento de los convenios y en "la defensa de los trabajadores ante cualquier recorte o abuso".