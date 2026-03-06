La Fundación no ve viable prorrogar la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

"Prorrogar Las Edades del Hombre es algo muy difícil desde el punto de vista organizativo". Esta es la respuesta dada por Julio César García, gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, ante las solicitudes por parte de asociaciones zamoranas e incluso, de la propia Diputación Provincial, de que se pudieran prorrogar para aprovechar su revulsivo económico en el territorio.

La argumentación de los responsables se centra en que se trata de un proyecto que "lleva mucho tiempo de gestación" para poder contar con "obras de excepcional valía, que vienen de diferentes instituciones, de museos, de parroquias, es decir, de diferentes lugares", lo que supone "unos compromisos con los prestadores para el tiempo en el que se van a desarrollar".

Obligaciones que, para la Fundación, son "fundamentales cumplir" para que "los prestadores, año tras año, renueven esa vinculación que haga posible que nos cedan las obras para las exposiciones", detalló García. No obstante, recordó que aún queda un mes para disfrutar de la muestra "EsperanZa", invitando a todas aquellas personas que tengan intención, "que nos consta que son muchas por reservas y por otras circunstancias, vengan y que aprovechen ese mes".

Prórroga que de hacerse realidad sería "excepcional", no así como su demanda. "Es sistemático que llegadas las últimas semanas de la exposición por parte de hostelería o de otros agentes se pida esa renovación", comentó el gerente de la Fundación. Petición a la que también se había sumado la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos). "El impacto que esperábamos era mayor y, por eso, nos interesaría que sigan", declara Natalia García, gerente de la organización.

Previsiones que se han visto afectadas principalmente por la mala climatología. "Han aumentado las reservas en restaurantes y en los hoteles, pero quizá la previsión era mayor. Consideramos y achacamos esto al tiempo que hemos tenido, ha habido muchas lluvias y a la gente le cuesta más salir de casa", valora. Por ello, comparten que se mantengan abierta más días "para recuperar, de alguna forma, ese tirón menor que hemos tenido durante este tiempo". Prolongación de su apertura, más allá del 6 de abril, que, por el momento, no parece viable desde la organización de la muestra.