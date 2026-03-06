El festival Aluniza vivirá su segunda edición en Zamora

El festival Aluniza regresa a la ciudad y vivirá su segunda edición en primavera. En esta ocasión la fecha elegida será el 16 de mayo.

En el marco de las aceñas de Cabañales podrá disfrutarse de un festival que rompe con el concepto habitual, ya que “queremos que sea un festival agradable para el público que asista y mi misión en el bar es dar a conocer bandas y apoyar a grupos que creo que tienen talento y que en mi bar ya no pueden venir por el aforo que tiene”, explicó su promotor Álvaro de Paz.

Cartel

El cartel lo encabeza Morgan que “el primer concierto fuera de Zamora lo dio en Zamora” en el Ávalon, Joe Tatton Trío, que toca en los festivales de jazz más importante, Micromambo, los dos primeros conciertos de su historia fueron en Ávalon, Mäbu sin olvidar a Alpargata o dos formaciones de Zamora como Vandalia o Las Titis enumeró De Paz.

Cartel del festival. / Cedida

Servicios

Aluniza dispondrá de un espacio destinado a ludoteca, de barra y zona de comidas.

Entradas

Las 200 primeras entradas pueden adquirirse físicamente ya en el Ávalon Café a un precio de 40 euros y posteriormente de manera on line a 40 más gastos de gestión lo que eleva el pase a 44 euros.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, señaló que este festival “tiene un sabor diferente, tiene grupos que no se ha habituado a ver” y subrayó que el precio de las entradas es “increíblemente económico para lo que ofrece”.