El festival Aluniza vivirá su segunda edición en Zamora
Morgan encabeza el cartel de un evento que tendrá lugar en las aceñas de Cabañales
El festival Aluniza regresa a la ciudad y vivirá su segunda edición en primavera. En esta ocasión la fecha elegida será el 16 de mayo.
En el marco de las aceñas de Cabañales podrá disfrutarse de un festival que rompe con el concepto habitual, ya que “queremos que sea un festival agradable para el público que asista y mi misión en el bar es dar a conocer bandas y apoyar a grupos que creo que tienen talento y que en mi bar ya no pueden venir por el aforo que tiene”, explicó su promotor Álvaro de Paz.
Cartel
El cartel lo encabeza Morgan que “el primer concierto fuera de Zamora lo dio en Zamora” en el Ávalon, Joe Tatton Trío, que toca en los festivales de jazz más importante, Micromambo, los dos primeros conciertos de su historia fueron en Ávalon, Mäbu sin olvidar a Alpargata o dos formaciones de Zamora como Vandalia o Las Titis enumeró De Paz.
Servicios
Aluniza dispondrá de un espacio destinado a ludoteca, de barra y zona de comidas.
Entradas
Las 200 primeras entradas pueden adquirirse físicamente ya en el Ávalon Café a un precio de 40 euros y posteriormente de manera on line a 40 más gastos de gestión lo que eleva el pase a 44 euros.
La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, señaló que este festival “tiene un sabor diferente, tiene grupos que no se ha habituado a ver” y subrayó que el precio de las entradas es “increíblemente económico para lo que ofrece”.
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
- Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo
- La nueva generación de trenes Avril, la serie 107, en pruebas en Zamora
- Precios desbocados y más demanda en gasolineras de Zamora por el conflicto de Irán