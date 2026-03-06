Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Zamora pedirá formalmente la ampliación de Las Edades del Hombre

El presidente de la institución argumenta que la muestra “está funcionando muy bien”

Cola para acceder acceder a &quot;EsperanZa&quot;.

Cola para acceder acceder a "EsperanZa". / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, solicitará formalmente a la Fundación de Las Edades del Hombre la ampliación de la apertura de “EsperanZa” que echa el cierre el próximo 5 de abril.

El máximo responsable de la institución provincial argumenta que “la muestra está funcionando muy bien” y detalla que “las borrascas” que se sucedieron a lo largo del mes de enero “han incidido en las visitas”.

El político popular es consciente de la dificultad que entraña la prórroga de la muestra de Las Edades del Hombre en Zamora. “No es un problema de falta de voluntad sino de la cesión de obras por parte de instituciones y particulares que están sujetas a una fecha de retorno porque o bien están comprometidos para otras exposiciones o bien los propios seguros”.

Faúndez aseguró que “a lo largo de la mañana tendré la conversación telefónica y saldremos de dudas”.

