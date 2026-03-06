La Diputación de Zamora pedirá formalmente la ampliación de Las Edades del Hombre
El presidente de la institución argumenta que la muestra “está funcionando muy bien”
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, solicitará formalmente a la Fundación de Las Edades del Hombre la ampliación de la apertura de “EsperanZa” que echa el cierre el próximo 5 de abril.
El máximo responsable de la institución provincial argumenta que “la muestra está funcionando muy bien” y detalla que “las borrascas” que se sucedieron a lo largo del mes de enero “han incidido en las visitas”.
El político popular es consciente de la dificultad que entraña la prórroga de la muestra de Las Edades del Hombre en Zamora. “No es un problema de falta de voluntad sino de la cesión de obras por parte de instituciones y particulares que están sujetas a una fecha de retorno porque o bien están comprometidos para otras exposiciones o bien los propios seguros”.
Faúndez aseguró que “a lo largo de la mañana tendré la conversación telefónica y saldremos de dudas”.
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
- Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo
- La nueva generación de trenes Avril, la serie 107, en pruebas en Zamora
- Precios desbocados y más demanda en gasolineras de Zamora por el conflicto de Irán