Día 8 de campaña: De la valoración desde Zamora del debate electoral al esfuerzo por la conciliación y la mejora de la vida de los mayores que destaca el PP

El PP ha organizado, en el octavo día de campaña, un acto sectorial con el Tercer Sector en el que ha concretado sus compromisos con los colectivos más vulnerables, el despliegue de ayudas a la conciliación y el avance en tecnología accesible para personas mayores y dependientes y en el nuevo modelo de unidades de convivencia en los centros residenciales. En el encuentro con entidades sociales han estado presentes tanto la cabeza de lista del PP, Leticia García, como la número tres de la lista, coordinadora autonómica de la campaña, vicepresidenta y consejera autonómica de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Entre las medidas del PP destinadas a las familias y de impulso de la conciliación, Blanco ha resaltado la apuesta por duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros, ampliar el número de beneficiarios del bono infantil de 200 euros para actividades extraescolares, consolidar el programa Conciliamos, las guarderías en el medio rural, el Bono Concilia y la extensión de algunos programas de conciliación a menores con discapacidad o gran discapacidad "para facilitarles a ellos también ese respiro, esa conciliación", ha declarado.

En lo referente a las personas mayores, la consejera de Familia y vicepresidenta autonómica ha resaltado que son una de las prioridades para el PP y ha recordado que en Castilla y León más de 65.000 personas disfrutan de la teleasistencia avanzada gratuita, "un sistema que se va a seguir ampliando y consolidando". También se impulsarán las obras que faciliten la movilidad de las personas mayores, como el cambio de bañeras por platos de ducha, la adaptación de viviendas con instalación de ascensor y se facilitarán sillas de ruedas en alquiler o compra, "pequeñas medidas que facilitan notablemente la vida de las personas mayores".

Leticia García, José María Barrios e Isabel Blanco, en el acto sectorial del Tercer Sector. / José Luis Fernández

Isabel Blanco ha puesto de relieve el avance experimentado en innovación tecnológica que la Junta ha facilitado tanto en domicilios como en centros residenciales y ha resaltado la construcción de la nueva residencia pública de Zamora que entrará en funcionamiento este verano "con todas las innovaciones tecnológicas y adaptada al modelo de unidades de convivencia".

El PP resalta que es el único partido con un programa de lectura fácil para llegar a las personas con discapacidad intelectual

Respecto a las personas con discapacidad, Blanco ha incidido en que el PP es "el único partido que ha hecho un díptico, un programa de lectura fácil" para llegar a las personas con discapacidad intelectual y mostrarles el objetivo del PP de que Castilla y León se sitúe entre las tres Comunidades de España para vivir. Al respecto, ha recordado que la autonomía ya es "líder en educación, lo dice el informe PISA; en prestación de servicios sociales, atención a la dependencia y a las personas mayores; y referente en sanidad, lo dice el barómetro del Ministerio".

Como objetivos se ha marcado el de consolidar los sistemas educativo, sanitario y de servicios sociales de Castilla y león y seguir avanzando y mejorando "escuchando siempre a las entidades, a los colectivos, a las personas de Castilla y León".

Además, en lo relativo al colectivo de personas con discapacidad intelectual, se ha comprometido, como novedad, a abrir una oficina de apoyo y autonomía, de cara a su plena inclusión.

Debate televisado con "datos y certezas" de Mañueco

La cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, ha asegurado sobre el debate electoral televisado del jueves por la noche que fue "tranquilo" por parte de los tres candidatos, en el que "no hubo enfrentamiento duro" ni confrontación, algo que "en estos momentos, todos agradecemos ese talante".

Preguntada por este diario, Leticia García ha resaltado que el presidente Alfonso Fernández Mañueco estuvo "fuerte, tranquilo y pudo demostrar que conoce el territorio". Los candidatos de PSOE y Vox dijeron "algunas cuestiones que no son ciertas" y Fernández Mañueco supo desmontarlas "con datos, con hechos ciertos y ofreciendo certezas para el futuro".

Sobre si dio algún tipo de consejo a Mañueco de cara al debate, la candidata de Zamora ha explicado que en el PP siempre trabajan unidos, en equipo y tanto el presidente como los consejeros actuales conocen todos muy bien todas las políticas. "En ese sentido, no hay ningún tipo de consejo por nuestra parte y, por supuesto, humildemente, por la mía menos", ha apuntado la candidata de Zamora y consejera de Industria, Comercio y Empleo autonómica.